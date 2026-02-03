Госдолг Украины существенно вырос, но есть нюанс: какой он теперь

По состоянию на конец 2025 года госдолг Украины вырос до 9,04 трлн грн (213,3 млрд долл.), но увеличивался преимущественно за счет льготных долгосрочных кредитов от партнеров. В то же время Украина уменьшила долговые риски, средний срок погашения вырос до 13,4 года, а стоимость долга снизилась до 4,55%, что делает его обслуживание более управляемым.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство финансов Украины. В 2025 году долг увеличился на 2,061 трлн грн (47,3 млрд долл. США). Ключевая причина – масштабное привлечение долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров, которое позволяет покрывать растущие потребности бюджета.

Крупнейшим источником внешнего финансирования в 2025 году стали кредиты ERA от стран G7 общим объемом 37,9 млрд долларов США. Часть этих средств учитывается как государственный долг, однако их обслуживание и погашение будет осуществляться не за счет госбюджета Украины, а из альтернативных источников.

Вторым по значимости партнером стал Европейский Союз, который предоставил Украине 12,1 млрд долларов США финансирования в 2025 году. За год задолженность по льготным кредитам ЕС выросла на 1,654 трлн грн (38,6 млрд долларов). В Минфине отмечают, что кредиты в рамках программы Ukraine Facility имеют льготный период погашения 11-12 лет, а часть платежей в будущем может быть компенсирована странами Евросоюза.

По состоянию на конец 2025 года около 75% государственного и гарантированного государством долга Украины – внешний долг. Более половины этого объема составляют обязательства перед Европейским Союзом – примерно 40% от общей суммы.

Финансирование со стороны ЕС, как и большинства международных партнеров, предоставляется исключительно на льготных условиях. Доля коммерческого внешнего долга сокращена до менее чем 10%, что существенно снижает валютные и процентные риски. Внутренний государственный долг формирует около 22% долгового портфеля, еще 3% приходится на гарантированный государством долг, доля которого стабильно сокращается уже четвертый год подряд.

С 2021 по 2025 год Украина осуществила качественную трансформацию долговой политики, существенно улучшив срочную и стоимостную структуру обязательств. Средневзвешенный срок до погашения государственного долга вырос с 6,3 года до 13,37 года, то есть более чем в 2,1 раза.

Еще более заметные изменения произошли во внешнем долге: его срочность увеличилась с 6,3 года до 15,75 года, что уменьшило риски рефинансирования в ближайшие годы. Параллельно государство смогло удешевить обслуживание долга. Средневзвешенная стоимость госдолга снизилась с 7,2% в 2021 году до 4,55% в 2025-м, а стоимость внешнего долга – с 4,5% до 1,9%. Ключевую роль в этом сыграл рост доли льготных кредитов от международных партнеров.

В разрезе кредиторов 66% долга приходится на льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств. 22% составляют государственные ценные бумаги, размещенные на внутреннем рынке, 10% – внешние облигации и кредиты коммерческих финансовых учреждений, еще 2% – другая задолженность.

Также в декабре 2025 года Украина завершила реструктуризацию государственных деривативов – ВВП-варрантов, обменяв их на новый выпуск еврооблигаций. Отмечается, что этот шаг позволил полностью убрать инструмент, который представлял значительный риск для устойчивости государственных финансов.

По оценкам Министерства финансов, без реструктуризации выплаты по ВВП-варрантам в 2025-2041 годах могли бы составить от 6 до 20 млрд долларов США в зависимости от темпов экономического роста. По предварительным расчетам, соотношение государственного долга к прогнозному ВВП Украины в 2025 году составляет 98,4%.

В то же время Международный валютный фонд прогнозирует, что этот показатель может временно вырасти до 110% ВВП, учитывая длительную войну и высокие бюджетные расходы. В Минфине отмечают, что решающим фактором остается не сам объем долга, а его структура, стоимость и сроки погашения, и именно по этим параметрам Украина существенно улучшила позиции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины, выведя страну из статуса "выборочного дефолта" (Selective Default). Решение было принято после завершения реструктуризации долговых инструментов, привязанных к экономическому росту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!