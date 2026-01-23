Конец "токсичных долгов": Украину вывели из статуса "выборочный дефолт". Что это значит

Международное рейтинговое агентствоS&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины, выведя страну из статуса "выборочного дефолта" (Selective Default). Решение было принято после завершения реструктуризации долговых инструментов, привязанных к экономическому росту. Речь идет о ВВП-варрантах, которые в Минфине Украины называли "токсичными".

Рейтинг Украины повышен до уровня CCC+. Прогноз по рейтингу определен как стабильный, сообщает Bloomberg.

Что означает рейтинг Украины CCC+

CCC+ по шкале S&P означает, что страна все еще находится в зоне высоких рисков. Однако государство не находится в дефолте, его вероятность не считается высокой, а долги могут обслуживаться.

Рейтинг S&P Что означает От AAA до BBB- Инвестиционный уровень: высокая/достаточная надежность От BB+ до B Спекулятивный уровень: повышенные риски От CCC+ до CCC- Очень высокий кредитный риск, но обязательства выполняются CC Высокая вероятность дефолта SD (Selective Default) Выборочный дефолт по отдельным обязательствам D Полный дефолт

Почему S&P пересмотрело оценку для Украины

В агентстве объяснили, что даже несмотря на то, что небольшая часть долга все еще находится в состоянии дефолта, это не создает существенных рисков для выполнения Украиной других финансовых обязательств. Аналитики S&P отметили, что:

текущая реструктуризация имеет ограниченный масштаб;

она не подрывает платежеспособность страны ;

; государство демонстрирует готовность обслуживать ключевые долги.

К подобному выводу ранее пришло и агентство Fitch Ratings. Оно еще в декабре 2025 года также вывело Украину из статуса выборочного дефолта.

Прощание с ВВП-варрантами: что изменилось

Ключевым фактором для повышения рейтинга стал обмен так называемых ВВП-варрантов (долговых инструментов, привязанных к темпам роста экономики) на обычные облигации.

Министр финансов Сергей Марченко еще в декабре отмечал, что такие инструменты были бы "токсичными" для послевоенного восстановления, поскольку автоматически увеличивали бы долговую нагрузку в случае экономического роста.

Как реструктуризовали ВВП-варранты:

около 99% владельцев варрантов поддержали обмен;

поддержали обмен; непредсказуемые обязательства заменены на классические долговые инструменты ;

; снижены риски для государственных финансов в средне- и долгосрочной перспективе.

Реакция рынков на новый рейтинг

Финансовые рынки оперативно отреагировали на новость о повышении рейтинга. В частности, беспроцентные украинские облигации с погашением в 2035-2036 годах подорожали примерно на 3 цента за доллар. Чем выше цена облигации – тем выше доверие инвесторов к госдолгу, при этом чем выше процент – тем более существенными являются риски непогашения долга.

По данным Bloomberg, в день объявления решения S&P украинские госбумаги вошли в число лучших по динамике среди развивающихся рынков. Дополнительным позитивным сигналом для инвесторов стали новости из Давоса, где президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом. Американский политик охарактеризовал переговоры как "хорошие", что рынки восприняли как признак сохранения международного внимания к Украине.

Кредитный рейтинг имеет существенное значение для привлечения новых инвестиций. Инвесторы по всему миру обращают внимание на рейтинговые показатели как стран, так и отдельных компаний. Чем выше показатель и стабильнее кредитный прогноз, тем меньше риски, а значит и привлекательность государства или компании для инвестиций.

