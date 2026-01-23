Конец "токсичных долгов": Украину вывели из статуса "выборочный дефолт". Что это значит
Международное рейтинговое агентствоS&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины, выведя страну из статуса "выборочного дефолта" (Selective Default). Решение было принято после завершения реструктуризации долговых инструментов, привязанных к экономическому росту. Речь идет о ВВП-варрантах, которые в Минфине Украины называли "токсичными".
Рейтинг Украины повышен до уровня CCC+. Прогноз по рейтингу определен как стабильный, сообщает Bloomberg.
Что означает рейтинг Украины CCC+
CCC+ по шкале S&P означает, что страна все еще находится в зоне высоких рисков. Однако государство не находится в дефолте, его вероятность не считается высокой, а долги могут обслуживаться.
Почему S&P пересмотрело оценку для Украины
В агентстве объяснили, что даже несмотря на то, что небольшая часть долга все еще находится в состоянии дефолта, это не создает существенных рисков для выполнения Украиной других финансовых обязательств. Аналитики S&P отметили, что:
- текущая реструктуризация имеет ограниченный масштаб;
- она не подрывает платежеспособность страны;
- государство демонстрирует готовность обслуживать ключевые долги.
К подобному выводу ранее пришло и агентство Fitch Ratings. Оно еще в декабре 2025 года также вывело Украину из статуса выборочного дефолта.
Прощание с ВВП-варрантами: что изменилось
Ключевым фактором для повышения рейтинга стал обмен так называемых ВВП-варрантов (долговых инструментов, привязанных к темпам роста экономики) на обычные облигации.
Министр финансов Сергей Марченко еще в декабре отмечал, что такие инструменты были бы "токсичными" для послевоенного восстановления, поскольку автоматически увеличивали бы долговую нагрузку в случае экономического роста.
Как реструктуризовали ВВП-варранты:
- около 99% владельцев варрантов поддержали обмен;
- непредсказуемые обязательства заменены на классические долговые инструменты;
- снижены риски для государственных финансов в средне- и долгосрочной перспективе.
Реакция рынков на новый рейтинг
Финансовые рынки оперативно отреагировали на новость о повышении рейтинга. В частности, беспроцентные украинские облигации с погашением в 2035-2036 годах подорожали примерно на 3 цента за доллар. Чем выше цена облигации – тем выше доверие инвесторов к госдолгу, при этом чем выше процент – тем более существенными являются риски непогашения долга.
По данным Bloomberg, в день объявления решения S&P украинские госбумаги вошли в число лучших по динамике среди развивающихся рынков. Дополнительным позитивным сигналом для инвесторов стали новости из Давоса, где президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом. Американский политик охарактеризовал переговоры как "хорошие", что рынки восприняли как признак сохранения международного внимания к Украине.
