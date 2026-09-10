Германия может передать Украине данные о мужчинах призывного возраста: депутат объяснил, что это означает

Германия может помочь Украине установить, какие украинские беженцы-мужчины призывного возраста находятся на ее территории, в том числе посредством обмена информацией. Речь идет о возможных данных о месте проживания, статусе и получении социальных выплат. При этом о массовом принудительном возвращении украинских мужчин из Германии сейчас речь не идет.

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Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам адаптации законодательства Украины к положениям права ЕС и выполнения международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции Руслан Горбенко в эфире "Киев24".

По его словам, вероятнее всего, вопрос может решаться именно посредством обмена информацией между Украиной и Германией. Это, в частности, позволило бы проверять, на каких основаниях конкретный гражданин выехал из Украины и находится за границей.

"Скорее всего, будет более активный обмен данными. Согласно законодательству Германии и вообще ЕС, если человек официально попал на территорию ЕС и получил там какой-либо статус, то он имеет защиту в этих странах", – заявил депутат.

Заявление депутата прозвучало после слов министра иностранных дел Германии Йоганна Вадефуля. Он заявил, что украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны вернуться в Украину. В то же время министр сказал, что Берлин может помочь украинским властям установить личности таких людей, поскольку немецкие власти располагают соответствующей информацией о тех, кто живет в стране.

Означает ли это депортацию украинцев

Заявление о возможном обмене информацией не означает, что Германия начала принудительно возвращать украинских мужчин. Позиция Вадефуля заключается в том, что мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны возвращаться в Украину. При этом из его заявления не следует введение механизма автоматической депортации всех украинских мужчин.

Речь идет о возможной помощи Украине в установлении того, кто именно находится в Германии. После этого украинская сторона могла бы проверять конкретные обстоятельства выезда и наличие законных оснований для пребывания человека за границей.

По словам Горбенко, сам факт пребывания украинца в Германии не означает, что его можно автоматически вернуть в Украину. Необходимо отдельно выяснить, имел ли гражданин законные основания для выезда и пребывания за границей. "И любой человек, который покажет, что он официально выехал с территории Украины... Здесь нужно рассматривать каждый случай", – сказал он.

Отдельно депутат обратил внимание на мужчин, которые могли выехать из Украины на основании инвалидности или других документов, дававших право на пересечение границы. Горбенко заявил, что во время военного положения инвалидность получили около 340 тыс. человек. При этом он утверждает, что среди таких случаев были фиктивные оформления.

"Чтобы понять, кого действительно можно депортировать и какие для этого есть основания, – а у нас 340 тыс. человек во время военного положения получили инвалидность по решениям МСЭК... И здесь вопрос, пересматривали ли мы эти решения, поскольку были случаи фиктивной инвалидности. Нет, не пересматривали. Поэтому здесь есть пробел", – сказал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Чехии предложили полностью прекратить государственные выплаты украинским беженцам, а также вообще отменить временную защиту для украинцев. Инициатором выступил спикер нижней палаты парламента и председатель партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура.

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