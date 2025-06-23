Из США могут вывезти тысячи тонн золота: Германия и Италия готовят ответ Трампу

Правительства Германии и Италии призывают переместить золотые запасы этих стран из США в Европу. Причиной стали неоднократные нападки президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США (ФРС) и напряжение в отношениях с Вашингтоном

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Как сообщает Financial Times, Германия и Италия занимают соответственно второе и третье место в мире по величине национальных золотых резервов (после США). По данным Всемирного золотого совета, они имеют 3352 и 2452 тонны драгоценного металла соответственно, а более трети этих запасов хранится в Федрезерве.

В целом журналисты оценили рыночную стоимость золота, хранящегося в США, в более 245 млрд долларов. "Это в значительной степени связано с историческими причинами, но также отражает статус Нью-Йорка как одного из важнейших торговых центров мира для золота, наряду с Лондоном", – объясняют журналисты.

На этом фоне бывший депутат Европарламента от партии немецкой "Левые" Фабио Де Маси который присоединился к левопопулистской партии "Альянс Сары Вагенкнехт" и заявил о "весомых аргументах" в пользу перемещения большего количества золота в Европу или Германию "в неспокойные времена".

Впрочем, в Германии идею репатриации золота поддерживают с обоих концов политического спектра. Например, консервативный депутат Христианско-социального союза Петер Гаувайлер заявил, что Бундесбанк "не должен идти ни на какие упрощения", когда речь идет о защите золотых резервов страны.

"Нам нужно рассмотреть вопрос, стало ли хранение золота за рубежом более безопасным и стабильным за последнее десятилетие", – сказал он. И добавил, что "ответ на этот вопрос очевиден", поскольку геополитический риск сделал мир более опасным.

Имеется в виду давление президента США Дональда Трампа на ФРС. Он активно добивается снижения базовой ставки, а в начале этого месяца даже пригрозил, что может задействовать к Федрезерву меры воздействия, если там не выполнят его требование.

Поэтому Ассоциация налогоплательщиков Европы направила письма в министерства финансов и центральные банки Германии и Италии. Они призывают пересмотреть зависимость этих стран от ФРС как хранителя золота.

"Мы очень обеспокоены вмешательством Трампа в независимость Федерального резервного банка. Мы рекомендуем вернуть золото домой, чтобы обеспечить европейским центральным банкам неограниченный контроль над ним в любой момент времени", – заявил президент ассоциации Михаэль Йегер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что количество ЦБ, которые ожидают роста официальных золотых резервов в ближайшие 12 месяцев, достигло рекордных 95%, хотя в прошлом году их было еще 81%. В то же время, количество ЦБ которые прогнозируют сокращение долларовых активов в резервах существенно увеличилось.

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