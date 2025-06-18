Доллар теряет свои позиции: кто пошатнул "трон" самой популярной валюты

В течение последних трех лет центральные банки стран мира накапливали более 1000 тонн золота ежегодно, тогда как за предыдущее десятилетие этот показатель в среднем составлял 400-500 тонн. Ожидается, что в течение следующих 5 лет запасы золота в центробанках вырастут, а долларов – наоборот, сократятся.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные Всемирным советом по золоту (World Gold Council). Согласно опубликованным данным, количество ЦБ, которые ожидают роста официальных золотых резервов в ближайшие 12 месяцев, достигло рекордных 95%, хотя в прошлом году их было еще 81%.

Также с 79% до 76% выросло количество опрошенных центробанков, которые верят, что доля золота в мировых резервах увеличится в течение ближайших пяти лет. Причем оценки респондентов в странах с развитой экономикой и в развивающихся странах практически не отличаются.

Вместе с тем перспективы доллара кажутся менее яркими все большему количеству респондентов. За год количество ЦБ, прогнозирующих сокращение долларовых активов в резервах увеличилось с 62% до почти 75%.

"По мере того как мир становится все более нестабильным и непредсказуемым, значение золота как актива, обеспечивающего безопасность, ликвидность и доходность – три ключевые инвестиционные цели для центральных банков - продолжает расти. Результаты нашего опроса показывают, что центробанки по-прежнему признают преимущества вложений в золото и, вероятно, сохранят устойчивый спрос на него в будущем", - утверждают в совете.

Эксперты отмечают, что темпов накопления золота ускорились во всем мире из-за геополитической и экономической неопределенности. Они выделили следующие три ключевых качества, которые будут способствовать планам по накоплению драгоценного металла:

его показатели во время кризиса;

диверсификация портфеля;

хеджирование инфляции.

Стоит отметить, что по состоянию на конец 2024 года на доллар приходилось около 58% мировых валютных резервов – это на 10 п.п. меньше, чем десятилетие назад. При этом доля евро не увеличилась и осталась на уровне около 20%, но менее популярные валюты, наоборот, выиграли.

Интерес украинцев к доллару утихает

Финансовый аналитик Алексей Козырев констатирует, что аппетит украинцев к доллару также гаснет, а вот к евро становится для них все интереснее. По его словам, несмотря на то, что "свежая финансовая статистика" зафиксировала повышение интереса украинцев к евро, инвестировать все средства именно в эту валюту рискованно.

В связи с этим на период до конца июля-начала августа денежную часть сбережений он рекомендует инвестировать в разные валюты. При этом Козырев высказал мнения, что, учитывая "напряженную геополитическую и военную обстановку в мире", украинцам следует:

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным Европейского центрального банка, доля золота в глобальных золотовалютных резервах центральных банков мира впервые в истории обошла евро, достигнув доли 20% на конец 2024 года. Аналитики называют это следствием геополитического напряжения, рекордных закупок со стороны стран, близких к Китаю и России, и желания уменьшить зависимость от западных валют.

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