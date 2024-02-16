Фермеры в ЕС потребовали жестких ограничений для продуктов из Украины: заявление

Крупные фермерские организации Европейского Союза (ЕС) отвергли план Еврокомиссии (ЕК) по защите европейского рынка от "избытка украинских продуктов". Вместо этого они потребовали ввести еще больше ограничений на импорт из Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении шести фермерский организаций ЕС. Под ним подписались Ассоциация переработчиков птицы и торговли птицей в странах ЕС (AVEC), Европейская ассоциация производителей сахара (CEFS), Европейская конфедерация производителей кукурузы (CEPM), Единый голос фермеров и их кооперативов в Европейском Союзе (COPA-COGECA), Европейский союз оптовой торговли яйцами, яичными продуктами, птицей и дичью (EUWEP).

"Если предложенный Еврокомиссией текст останется без изменений, экономическая устойчивость секторов производства птицы, яиц, сахара, зерна и меда в ЕС окажется под угрозой", – говорится в заявлении. Речь идет о том, что ЕК планирует не возвращать действовавшие до полномасштабной войны с РФ квоты, а ввести механизм защиты от значительных объемов украинского импорта.

Фермеров, в первую очередь, не устроило то, что Еврокомиссия предлагает установить новые ограничения только на ввоз из Украины мяса птицы, сахара и яиц. По мнению европейских аграриев, расширять запреты нужно и на другие перечисленные виды продукции.

"Комиссия предлагает возобновить либерализацию торговли, предлагая фермерам ЕС единственное решение – ограничить импорт украинской птицы, яиц и сахара в среднем до объемов 2022/2023 года. Однако именно эти объемы способствовали нынешнему тяжелому положению производителей ЕС. Никаких ограничений в отношении зерна и меда не планируется", – говорится в заявлении.

В организациях считают, что агропродукция из Украины, которая должна была идти транзитом через Европу, вместо этого якобы "оседает" на европейских рынках. Однако они не приводят весомых доказательств этого утверждения.

"Цифры трудно найти, но факты очевидны. Многие сельскохозяйственные товары не достигают своих предполагаемых рынков и вместо этого в конечном итоге конкурируют на рынке Европейского сообщества", – сказано в заявлении.

По данным фермеров, их коллеги в Румынии, Болгарии, Польше, Венгрии и Словакии "продают свою продукцию по ценам примерно на 40% ниже стандартной рыночной цены – при условии, что они вообще смогут ее продать". "Тысячи ферм столкнулись с непосредственной угрозой краха", – говорят аграрии.

"Более того, эта проблема начала затрагивать и другие государства-члены ЕС, такие как Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия и Австрия, где производители зерна, птицы и сахара испытывают значительное давление", – заявляют фермеры.

Также они считают, что украинская продукция не соответствует экологическим и социальным стандартам ЕС. Хотя глава Минагропода Украины Николай Сольский в эфире телемарафона уже заявлял об обратном. Так, по словам Сольского, когда дискуссия по этому вопросу переходит в конструктивное русло, оказывается, что более 90% европейских норм в Украине соблюдены.

Напомним, с января 2024 года фермеры бастуют не только в Польше, но и многих других странах ЕС. Протесты также проходят в Литве, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии и Испании. Но самом деле главной причиной забастовок является не импорт из Украины: где-то аграрии возмущены ростом цен на горючее или удобрения (Франция), где-то – отменой льгот (Германия), некоторые фермеры действительно выступают против импорта (Словакия), но не только украинского, но даже из других стран ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее посол Украины в Польше Василий Зварыч заявлял: У польских фермеров, которые блокируют границу, нет объективных причин для расширения протеста. Требования забастовщиков уже услышали в Европейском Союзе, а потому дальнейшее решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе выигрывать будет только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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