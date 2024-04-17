Фермеры анонсировали блокаду еще одного пункта пропуска на польской границе: подробности

Польские протестующие анонсируют перекрытие пункта пропуска "Корчевая – Краковец" в период с 09:00 18 апреля по 09:00 20 апреля. В течение этого периода пропускная способность будет ограничена одним автомобилем в час. Отмечается, что это не будет применяться к гуманитарным и военным грузам.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе. Согласно сообщению, с 18 апреля по 20 апреля возможна блокировка грузов, въезжающих в Украину через пункт пропуска "Корчевая – Краковец", как следствие запланированных мероприятий со стороны польской стороны.

В этот период пропускная способность будет составлять один автомобиль в час при условии, что это не затрагивает гуманитарные и военные грузы. Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.

Пункт пропуска "Корчевая – Краковец" является одним из двух маршрутов, используемых для перемещения грузового транспорта между Украиной и Польшей. Пункт "Шегини – Медика" также активен, но не принимает товары продуктовой группы.

Сейчас пункты пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное" уже почти полгода находятся в блокаде, организованной протестующими. Накануне, 16 апреля, польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом польские фермеры планируют продолжать блокаду украинской границы как минимум до 30 апреля. До этого забастовщики обещали закончить протесты в начале марта, однако продлили срок блокировки.

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