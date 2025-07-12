Евросоюз запускает проект по восстановлению Украины на €37 млн: что известно

Европейский Союз вместе с Данией, Германией, Францией и Литвой запустил инициативу EU4Reconstruction для поддержки восстановления и восстановления Украины. На проект потратят 37 миллионов евро в рамках инициативы Team Europe.

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Такое решение было принято во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. Об этом 11 июля сообщило Представительство Европейского Союза в Украине.

Проект продлится с 10 июля 2025 года по 30 июня 2028 года. Скоординированное финансирование, техническая поддержка и цифровые инструменты будут направлены на усилия по восстановлению Украины. При этом должна быть обеспечена прозрачность, подотчетность и соответствие государственных инвестиций стандартам ЕС.

Отмечается, что EU4Reconstruction усилит лидерство Министерства развития громад и территорий Украины, укрепит Государственное агентство по вопросам восстановления и развития инфраструктуры, а также предоставит местным органам власти возможность профессионально и устойчиво управлять восстановлением.

Кроме того, ЕС будет поддерживать гражданское общество и независимые СМИ для осуществления ими активного надзора за процессом, что должно обеспечить доверие общественности и снизить риски коррупции.

"Восстановление – это не только физическая инфраструктура, это сильные институты, доверие общественности и европейские ценности. С помощью проекту EU4Reconstruction мы поддерживаем Украину как партнеры, которые помнят собственный путь к членству в ЕС и глубоко верят в будущее Украины в Европе", – сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Государственный секретарь по политике развития Дании Эльсебет Сондергаард Кроне отметила, что чем быстрее Украина сможет быть восстановлена, тем сильнее и стабильнее станет весь европейский континент. Впереди много работы, но народ Украины может рассчитывать на поддержку своих европейских друзей, заверила она.

Этот проект будет реализован Министерством иностранных дел Дании, Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ), Expertise France и Центральным агентством по управлению проектами (CPVA).

Как сообщал OBOZ.UA, восстановление Украины после установления устойчивого мира станет чрезвычайно важной задачей, которая повлияет на безопасность всей Европы. При этом США осознают масштабность этого вызова, ведь восстановление страны будет включать не только физическую инфраструктуру, отметил специальный представитель президента США Кит Келлог.

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