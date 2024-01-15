Европа будет мерзнуть? Катар остановил поставки газа через Красное море – Bloomberg

Катар остановил поставки сжиженного газа (СПГ) танкерами через Красное море после того, как США и союзники нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Катар – крупный поставщик СПГ в Европу, а ключевой маршрут таких поставок пролегает как раз через Суэцкий канал между Красным и Средиземным морями. И хотя проблемы с доставкой катарского газа повышают "зимние" риски для стран Европы, дефицита топлива на континенте не ожидается.

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Как отмечают аналитики Bloomberg, об остановке поставок свидетельствуют данные системы отслеживания судов. Так, с 12 января прекратили движение по меньшей мере пять катарских танкеров с СПГ, направлявшихся к проливу в южной части Красного моря:

три танкера остановились у берегов Омана;

один – в Красном море;

еще один – в Средиземном море вблизи Суэцкого канала.

Катар является крупнейшим поставщиком СПГ в Европу после США и обычно отправляет топливо через Суэцкий канал. Альтернативой является гораздо более длинный маршрут вокруг южных берегов Африки.

"Продолжительная пауза в поставках от второго по величине поставщика СПГ в Европе повышает риски именно тогда, когда на континенте царит зима. Тем не менее это вряд ли приведет к дефициту в ближайшей перспективе, поскольку Европа хорошо обеспечена запасами, а промышленный спрос остается сдержанным. Цены на газ в Европе упали на 3,7% в понедельник (15 января. – Ред.)", – отмечает агентство.

Аналитики добавляют, что йеменские хуситы пока не нападали ни на одно судно, перевозящее газ. Однако отказ Катара от поставок через Красное море подчеркивает резкое увеличение рисков после ударов по Йемену. До сих пор Катар был одним из немногих поставщиков газа, продолжающих использовать Красное море для поставок в Европу.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на морозы до -25 градусов, европейские газовые трейдеры, по сути, уже прошли эту зиму благодаря существенным запасам топлива. Это показало, что тактика российского диктатора Владимира Путина, построенная на угрозах "заморозить" Европу, полностью провалилась.

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