Трамп готов изменить торговлю со всем миром: что планируют в США по новой тарифной войне

Президент США Дональд Трамп приказал разработать взаимные тарифы по ряду торговых партнеров. Это может стать реальным началом его масштабной кампании против глобальной торговой системы, неоднократно подвергнутой критике за несправедливость в отношении США.

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Как сообщает Bloomberg, он подписал указ, обязывающий Торговое представительство и Министерство торговли США разработать новое собрание для каждой страны. По словам кандидата на должность министра торговли Говарда Лутника, расчеты должны быть завершены до 1 апреля, чтобы Трамп мог принять их сразу после презентации.

Согласно меморандуму Белого дома тарифы будут адаптированы для каждой страны индивидуально, чтобы компенсировать пошлины на американские товары и нетарифные барьеры, в частности субсидии, налоги на добавленную стоимость, манипуляции с обменными курсами и слабую защиту интеллектуальной собственности.

"Мы вводим взаимные тарифы. Если другие страны взимают высокие пошлины с нас, мы будем делать то же", – заявил Трамп и подчеркнул, что США долгое время платили больше, но "те времена прошли".

Американский президент также добавил, что в будущем планирует внедрить дополнительные налоги на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтических препаратов. Среди основных примеров несправедливых барьеров Трамп назвал налог на добавленную стоимость в ЕС. Также в страны, злоупотребляющие преимуществами в торговле с США, он отнес Японию и Южную Корею.

Журналисты отмечают, что новые тарифы действительно могут уменьшить торговый дефицит США – с этой же целью Трамп уже ввел 10% пошлины на товары из Китая и планирует в ближайший месяц ввести 25% пошлин на сталь и алюминий. В то же время, нежелание вводить такое собрание немедленно свидетельствует о готовности Трампа к переговорам со странами-партнерами.

Трейдеры восприняли это как положительный сигнал, в результате чего доллар упал, а мировые фондовые рынки выросли. Инвесторы рассчитывают, что переговоры могут смягчить условия введения пошлин и избежать риска полномасштабной торговой войны.

"Наша цель – добиться справедливых правил торговли. Если мы добьемся этого, у нас появятся новые рабочие места, более высокие зарплаты и производительность", – заявил торговый советник Трампа Питер Наварро.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Трамп отменил временное избавление от пошлин импорт украинской стали и изделий из нее – с марта такую продукцию будут облагать дополнительно 25% тарифами, как и импорт из других стран. Поэтому украинское правительство готовится искать альтернативное решение, чтобы предотвратить это.

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