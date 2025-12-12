Украина согласилась на свободную экономическую зону на Донбассе? Какое условие выдвинули у Зеленского

В случае подписания мирного соглашения Украина может согласиться на создание на Донбассе "свободной экономической зоны", на которую будут распространяться бизнес-интересы США. Но разделение должно произойти по контактной линии.

Об этом, как сообщает корреспондент OBOZ.UA, 12 декабря заявил на встрече с журналистами Владимир Зеленский. Он отметил, что целью переговоров является поиск общего справедливого решения, которое устроило бы все стороны.

""Русские" хотят весь Донбасс, но мы, разумеется, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а "русские" – "демилитаризованной зоной". Наша позиция в плане: справедливо – когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено", – сказал президент.

Ранее со ссылкой на два собственных ознакомлены источники в Politico сообщили, что Украина предоставила американской стороне собственный мирный план из 20 пунктов, разработанный при участии партнеров из Евросоюза. Он включает вывод Украиной и Россией своих войск из региона, хотя вопрос контроля над Донбассом остается открытым.

В то же время Зеленский уточнил, что это не разработка именно Администрации президента, а отредактированный и доработанный план из 28 пунктов, который ранее предоставил Белый дом. К тому же, это не является его окончательной версией.

"Это не окончательный план. Это реакция на то, что мы получили, в условиях, которые уже были до этого. Уже был отредактирован первый план – с 28 пунктов план уменьшился до 20 пунктов. То есть этот план постоянно прорабатывается, редактируется. И это постоянный процесс, который продолжается и сейчас", – подчеркнул президент.

Источники журналистов выразили сомнения, что в России поддержат предложенный Украиной план. Кроме того, Трамп также считает позиции Украины слабыми, особенно на фоне скандала "Миндичгейт" о многомиллиардной коррупции в энергетике.

В Белый дом мирный план Украины поступил 10 декабря. По словам пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт, Трамп с ним уже ознакомился, но что именно он об этом думает, пресс-секретарь не указала.

"Если есть реальный шанс подписать мирное соглашение, если мы будем считать, что эти встречи достойны того, чтобы кто-то присутствовал в Соединенных Штатах в эти выходные, тогда мы пришлем своего представителя. Верим ли мы в то, что можно достичь настоящего мира, пока неизвестно... Ему (Трампу. – Ред.) надоели встречи ради самих встреч".

Европейцы пригласили Трампа посетить на следующей неделе в Берлин, чтобы продолжить переговоры, но источники считают это маловероятным. Зато источники утверждают, что в эти выходные состоятся переговоры представителей нацбезопасности с участием спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

В то же время анонимный европейский чиновник заявил, что европейские союзники помогут с мониторингом выполнения условий мирного плана. Для этого в Украину могут перебросить войска и оборудование для наблюдения, а также использовать беспилотники, но непосредственного участия в боях на передовой эти войска не будут принимать.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что после завершения войны в Украине Россия может вернуться на европейский энергетический рынок. Такое предложение поступило ЕС в рамках мирного плана, который продвигает президент США Дональд Трамп.

