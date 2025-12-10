Еще в одной стране ЕС заработали новые правила пересечения границы для украинцев: что нужно знать

На границе с Румынией поэтапно заработала система EES – цифровой учет въезда и выезда с биометрией для граждан третьих стран. Она автоматически фиксирует пересечения границы, повышает безопасность и позволяет точно контролировать сроки пребывания в Европейском Союзе (ЕС).

Видео дня

Об этом сообщает Госпогранслужба. 10 декабря система уже официально работает на ряде пунктов пропуска, где пограничники начали сбор и обработку биометрических и установочных данных путешественников.

Нововведение касается граждан третьих стран, которые въезжают на территорию Европейского Союза. Сейчас система EES уже функционирует на пунктах пропуска "Дяковцы – Раковцы", "Красноильск – Викову-де-Сус" и "Дьяково – Халмеу". Еще раньше, с 12 октября, она заработала в пункте "Солотвино – Сигету-Мармацией".

В список присоединится и одно из самых загруженных направлений – "Порубное – Сирет", где запуск EES запланирован на 9 января 2026 года. Остальные пункты пропуска на румынской границе планируют подключить к европейской системе с 10 марта 2026 года.

Процедура оформления через EES предусматривает несколько этапов. Во время первого пересечения границы гражданин третьей страны проходит:

сканирование загранпаспорта;

фотографирование;

снятие отпечатков пальцев (для детей до 12 лет без дактилоскопии).

На основе этих данных формируется цифровой профиль путешественника, который в дальнейшем будет храниться в единой европейской базе. Во время следующих пересечений границы информация будет проверяться уже автоматически, без повторного сбора биометрии.

Важно, что порядок пересечения границы для граждан формально не меняется, не вводятся новые разрешения или документы. Однако сам процесс контроля становится более технологичным и точным, а пограничные службы получают возможность быстрее выявлять нарушителей миграционных правил.

Фактически EES заменяет штампы в паспорте электронным учетом, что позволяет быстро определять, не превысил ли путешественник разрешенный срок пребывания. В период адаптации системы возможны временные задержки на пунктах пропуска, особенно во время первого внесения биометрических данных. Поэтому пограничные службы призывают граждан планировать поездки с учетом возможного увеличения времени ожидания, особенно в пиковые периоды путешествий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина может получить свою первую платную дорогу – скоростную четырехполосную трассу от Ковеля до пункта пропуска Ягодин – Дорогуск, которую планируют построить в рамках государственно-частного партнерства. Проект станет продолжением польского автобана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!