Еще два пункта пропуска начнут оформлять автобусы: Кулеба рассказал, как будет работать временная логистика в Одесской области

По состоянию на настоящее время транспортное сообщение через реку Днестр, где поврежден мост, уже частично восстановлено, там развернут понтонный мост. На днях будет установлен еще один. Также для разгрузки основных транспортных узлов юга есть договоренность об оформлении автобусов на пунктах пропуска "Кельменцы – Ларга" и "Вашковцы – Грименкеуц".

Кроме того, восстановлено железнодорожное сообщение пассажиров в направлении Одесса – Кишинев. Так отчитался министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, которого премьер Украины Юлия Свириденко уполномочила координировать ликвидацию последствий российских ударов по Одесской области.

Очереди на пограничных КПП

Как отметил министр, сейчас обеспечено усиленное функционирование других доступных пунктов пропуска с Молдовой – это семь пунктов пропуска в Черновицкой и Винницкой областях.

Легковые, автобусы и грузовики могут пересекать пункты пропуска "Могилев-Подольский – Отач", "Мамалыга – Кривая", "Росошаны – Бричень" и "Сокиряны – Окница" (до 3,5 тонн). Для исключительно легковых авто доступны три пункта пропуска "Кельменцы – Ларга", "Вашковцы – Грименкеуц" и "Бронница – Унгри".

Также договорено об оформлении автобусов на пунктах пропуска "Кельменцы – Ларга" и "Вашковцы – Грименкеуц". Благодаря сотрудничеству с Молдовой пункты пропуска будут оформлять и автобусы. Сейчас идет подготовка к старту записи в онлайн-очередь на эти пункты пропуска.

Работа железной дороги

Кроме того, восстановлено железнодорожное сообщение пассажиров в направлении Одесса – Кишинев. Продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе.

Также добавлены дополнительные группы вагонов на маршрут Киев-Кишинев.

Параллельно с этим продолжается работа над альтернативными и "транзитными" маршрутами.

"Из соображений безопасности не говорим подробнее о шагах, но делаем все возможное, чтобы логистика не прекращалась", – отметил Кулеба. Он добавил, что "работы продолжаются по всем направлениям, есть четкая координация чиновников и служб".

Из-за чего проблемы

Напомним, что после российской атаки вблизи Маяков было приостановлено движение по трассе Одесса–Рени. Это осложнило подъезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области.

В связи с этим путешественникам советовали выбрать пункты пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области. Тех, кто направляется из-за границы в направлении Одессы, также перенаправляют на альтернативные маршруты.

Как сообщал OBOZ.UA, продолжается ликвидация последствий разрушения российскими захватчиками указанного моста. Сейчас обеспечено альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона, к работе привлечены все профильные службы.

Всего в Одесской области работают спасатели из 12 регионов Украины, развернуто более 660 пунктов несокрушимости.

