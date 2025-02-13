Восстановление Украины после войны будет стоить астрономических сумм: Bloomberg подсчитал во сколько это обойдется

Восстановление Украины и ее армии обойдется как минимум в 205 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, а общие затраты на укрепление обороны Европы могут достичь триллионов долларов. Если финансировать эти расходы за счет долга, страны ЕС могут столкнуться с дополнительными 2,7 триллиона долларов заимствований, что потребует существенных изменений в их бюджетах.

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Об этом пишет Bloomberg. Расчеты указывают, что затраты на укрепление украинской армии в течение следующих десяти лет могут составить 175 миллиардов долларов.

Точная сумма будет зависеть от состояния вооруженных сил на момент завершения войны и от площади территорий, нуждающихся в защите. Кроме того, если будет принято решение о размещении миротворческого контингента численностью 40 тысяч военных, это обойдется в 30 миллиардов долларов за тот же период. Однако Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для реальной защиты государства понадобится гораздо больше военных сил.

Однако Украина – не единственная страна, которая будет нуждаться в значительных инвестициях в безопасность. Основная часть расходов будет направлена на укрепление армий стран-членов Европейского Союза и повышение общих оборонных бюджетов. По последним данным НАТО, это означает увеличение оборонных расходов ЕС до 3,5% от ВВП. Эти средства будут направлены на:

пополнение запасов артиллерии;

развитие системы противовоздушной обороны;

создание ракетных систем;

укрепление восточных границ ЕС.

Такой подход не только усугубит обороноспособность Украины, но и подготовит ЕС к быстрому реагированию в случае новой российской агрессии. Если страны ЕС будут финансировать оборонные расходы за счет долговых обязательств, это может привести к дополнительным 2,7 триллиона долларов долга для пяти крупнейших европейских членов НАТО в течение следующего десятилетия. Европа стоит перед сложным выбором:

мобилизация ресурсов для Украины – потребует кардинального пересмотра бюджетных стратегий;

– потребует кардинального пересмотра бюджетных стратегий; расширение оборонного сектора – неизбежно потребует жесткой политики экономии в других сферах, таких как здравоохранение, образование и социальное обеспечение;

– неизбежно потребует жесткой политики экономии в других сферах, таких как здравоохранение, образование и социальное обеспечение; политические вызовы – некоторые страны, такие как Германия, Франция и Италия, затрудняются использовать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов для финансирования восстановления Украины.

На фоне растущих финансовых обязательств ЕС президент США Дональд Трамп остается неоднозначной фигурой в этом уравнении. Он считает, что европейцы должны брать на себя основное бремя помощи Украине, поскольку для них эта война имеет гораздо более важное значение, чем для США.

"Смотрите, между нами есть океан. Они этого не имеют", – заявил Трамп 3 февраля 2025 года, подчеркивая свою позицию по ответственности Европы за стабильность в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров выделил миллиарды гривен на восстановление Харькова после российских ракетных ударов и восстановление водоснабжения Николаевской области. Работы должны быть выполнены в максимально сжатые сроки.

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