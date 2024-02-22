Британия объявила о новых санкциях против России: что вошло в пакет

Правительство Британии 22 февраля объявило о новых санкциях против страны-террористки России за войну против Украины. Ограничения относятся, в частности, к компаниям, связанным с производством боеприпасов, таких как ракетные комплексы, ракеты, взрывчатые вещества и другие критические товары, используемые в военной технике.

Санкции были введены против Государственного предприятия им. Свердлова – крупнейшего предприятия в российской индустрии боеприпасов. Об этом говорится в сообщении британского правительства.

"Украина показала, что она может и будет защищать себя. Путин ошибочно думал, что поскольку экономика России больше экономики Украины, он одержит скорую победу. Но экономики друзей Украины в 25 раз больше российской… Наши санкции лишают Путина ресурсов, в которых он отчаянно нуждается в финансировании своей войны", – заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

Также санкции введены против ключевых российских импортеров и производителей станков, играющих важную роль в производстве жизненно важных оборонных систем и компонентов – от ракет и двигателей до танков и истребителей. Нефтяной трейдер Нильс Троост и его компания Paramount Energy & Commodities SA., способствующие беспрепятственной торговле российской нефтью вне санкций, также попали под ограничения.

Ограничения также относятся к Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, которые работают в российском энергетическом секторе и являются частью теневого флота, помогающего транспортировать российскую нефть.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Чехия больше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и беларусам. Продолжение регламента было одобрено правительством по предложению Министерства иностранных дел, сообщил премьер-министр Петр Фиала.

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