ЕС ввел новые санкции против Беларуси: кто вошел в список

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против 28 человек в Беларуси, включая судей, прокуроров и пропагандистов, за их роль в политических преследованиях и нарушениях прав человека. Санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд и транзит через территорию ЕС, а также запрет на предоставление финансовой поддержки от граждан и компаний ЕС.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. В понедельник, 5 августа, Совет Европейского Союза объявил о введении новых санкций в отношении 28 человек, ответственных за политические преследования и другие нарушения прав человека в Беларуси.

Это решение является частью более широкой стратегии ЕС по поддержке демократии и прав человека в этой стране. Два заместителя начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел Беларуси оказались под санкциями.

ГУБОПиК является ключевой структурой в системе политических преследований, организуя произвольные аресты, жестокое обращение и пытки активистов и членов гражданского общества. Санкции против этих должностных лиц призваны усилить давление на репрессивный аппарат Лукашенко.

В список также вошли члены судебной власти Беларуси, прокуроры и судьи, выносившие политически мотивированные приговоры. Эти приговоры были направлены против граждан, протестующих против фальсифицированных президентских выборов 2020 года, или просто высказывали свое мнение против режима. Таким образом, ЕС пытается прекратить практику использования судебной системы как инструмента политических репрессий.

В список санкций попали также руководители различных учреждений исполнения наказаний, включая тюрьмы и следственные изоляторы. Эти лица отвечают за жестокие условия содержания, ставшие нормой в белорусских пенитенциарных учреждениях, где систематически нарушаются права задержанных и заключенных.

Санкции были введены и в отношении группы давних сторонников Лукашенко, получивших выгоду от режима. Среди них:

Ирина Акулович, генеральный директор государственного информационного агентства "БелТА";

генеральный директор государственного информационного агентства "БелТА"; Никита Рачиловский, ведущий телепрограммы "Сенат" на канале СТВ и председатель молодежного совета при Национальном собрании Беларуси;

ведущий телепрограммы "Сенат" на канале СТВ и председатель молодежного совета при Национальном собрании Беларуси; Дмитрий Жук, бывший руководитель пресс-службы Лукашенко и многолетний генеральный директор "БелТА".

Эти люди активно способствовали распространению пропаганды и дезинформации, поддерживающей режим Лукашенко. Они предоставляли белорусской общественности ложную информацию о репрессиях, пропагандировали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу.

На сегодняшний день ограничительные меры ЕС против Беларуси распространяются на 261 физическое и 37 юридических лиц. Активы попавших в список санкций лиц подлежат заморозке. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физические лица подпадают под запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Эстония запретила въезд легковым автомобилям с белорусскими номерами, присоединившись к Латвии и Литве в ужесточении санкций ЕС против Беларуси. Эта мера направлена на повышение давления на белорусский режим за его соучастие в российской агрессии против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!