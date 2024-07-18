Ужесточены санкции против режима Лукашенко: одна из стран Балтии запретила въезд авто с беларускими номерами

Эстония запретила въезд легковым автомобилям с белорусскими номерами, присоединившись к Латвии и Литве в усиленные санкции ЕС против Беларуси. Эта мера направлена на повышение давления на белорусский режим за его соучастие в российской агрессии против Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба эстонского МИД. Эстония стала третьей страной Балтии, запретившей въезд легковым автомобилям с белорусскими номерами. Этот шаг, вслед за Латвией и Литвой, является частью усилий по усилению санкций ЕС против Беларуси, непосредственно помогающей России в совершении агрессии в Украине.

В заявлении ведомства говорится, что транспортные средства с белорусскими номерами не могут въезжать в Эстонию по приграничным пунктам, независимо от причин пребывания владельца или пользователя в Эстонии или ЕС. Это решение поддерживается как средство ужесточения санкций ЕС против Беларуси, включающих запрет на ввоз автомобилей с белорусскими номерами в ЕС.

В отдельных случаях государство-член ЕС может сделать исключение, в том числе по гуманитарным соображениям и автомобилям с дипломатическими номерами. Это означает, что определенные категории транспортных средств все же могут получить разрешение на въезд, если есть веские основания.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами в ЕС справедлив. Он подчеркнул, что белорусский режим напрямую поддерживает российскую агрессию в Украине, и потому санкции против Беларуси должны быть эффективными и комплексными.

"Если их внедрять вместе, ограничения будут более эффективными и дадут возможность повысить цену для белорусского режима за его соучастие в агрессии и предотвратить обход санкций, наложенных на Россию", – сказал Цахкна. Министр также добавил, что, несмотря на запрет, Эстония продолжит поддерживать белорусских граждан, вынужденных покинуть страну из-за репрессий.

В соответствии с эстонским законодательством о дорожном движении, транспортное средство с белорусскими регистрационными номерами в Эстонии должно быть перерегистрировано в течение от пяти дней до 12 месяцев в зависимости от ситуации. Кроме того, транспортное средство необходимо задекларировать на таможне не позднее шести месяцев и уплатить ввозную пошлину или подать заявление на освобождение от нее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС ввели санкции против Беларуси, которые коснутся таких сфер: торговли, услуг, транспорта. Европейский Совет принял ограничительные меры, которые не позволят РФ использовать экономику Беларуси для обхода санкций.

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