'Не слушайте никого': Кулеба оценил шансы на получение Украиной финансирования от США

Конгресс Соединенных Штатов одобрит запрос президента Джо Байдена о выделении дополнительных средств в помощь Украине. Тезисы о якобы прекращении поддержки со стороны США транслируют "информационные диверсанты".

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Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Мнением по поводу решения Конгресса США он поделился после разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

"Я хочу еще раз всем сказать: кто бы ни пытался загрузить украинское общество в атмосферу сомнений и уныния в том, что поддержка прекращается и мы останемся один на один с агрессором, – эти люди являются информационными диверсантами", – отметил Кулеба и призвал не слушать таких "диверсантов".

Министр выразил уверенность в том, что вопрос с одобрением Конгрессом США дополнительной помощи Украине будет решен, "надо просто иметь терпение и работать на результаты". "Именно этим мы сейчас и занимаемся", – заверил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Виктория Нуланд тоже уверена, что Конгресс США проголосует за оказание помощи Украине. По ее мнению, президент Байден сможет убедить законодателей.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу все международные усилия по поддержке Украины и посылает сигнал противникам США о несерьезном отношении к защите демократии.

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