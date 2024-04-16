ЕС согласился выделить Украине 50 млрд евро: какие условия согласовали и что ждет каждого

Европейская комиссия приняла предложение положительно оценить план реформ в Украине на следующие четыре года. Этот план предусматривает выделение Украине пособия на сумму в 50 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении комиссии. Финансирование в рамках Фонда поможет Украине поддерживать свою администрацию, выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять основные государственные услуги и поддерживать восстановление и реконструкцию, пока она продолжает защищаться от агрессии России.

Платежи будут выплачены при условии выполнения согласованных шагов по реформированию и инвестициям, изложенным в приложении к решению Совета о выполнении. Кроме того, финансовая поддержка в рамках плана по Украине будет предоставлена при условии, что Украина будет продолжать поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы.

Оценка комиссией плана основана на критериях, установленных положением о финансовом фонде в Украине. В частности, Комиссия оценила, является ли план целенаправленным и хорошо сбалансированным ответом на цели инструмента для Украины, отвечает ли он на вызовы пути вступления Украины и отвечает ли он потребностям Украины в восстановлении, реконструкции и модернизации.

Какие условия должна выполнить Украина

Сами реформы условно можно разделить на три сектора. Базовые (это госуправления, финансы, судебная система, борьба с коррупцией), экономические (рынки, управление активами, бизнес-среда, децентрализация, человеческий капитал). Третий сектор – реформирование, касается непосредственно отраслей экономики. Для промышленности, транспорта, энергетики и т.п. разработаны изменения, которые приблизят регулирование стандартов ЕС.

Первая реформа касается именно государственного управления. Ее цель – улучшить качество госслужбы. И для этого снова планируют пересмотреть систему оплаты труда. В начале года уже начала действовать модель, лишившая часть государственных служащих до половины их заработной платы. Концепция по плану предполагает "создание справедливой системы оплаты труда". Уровень зарплат, конечно, в документе не указывают. Однако отмечают, что между разными государственными органами не должно быть значительной разницы в зарплатах, также должно уменьшить роль надбавок. Не менее важно условие: прозрачная процедура отбора специалистов и цифровизация управления.

"Государственная служба без кумовства и коррупции" – так в плане описывают ожидаемый эффект от реформы. Здесь следует отметить, что не все госслужащие по своим должностным обязанностям теоретически могут быть вовлечены в коррупционные схемы. Речь идет о государственных служащих, которые оказывают влияние на распределение государственных бюджетов, закупки или занимаются контролем, выдают разрешения и т.д. Низкое качество госслужбы объясняется, в частности, низкой финансовой мотивацией.

Индикаторы для реформы государственного управления:

изменить систему оплаты труда (ликвидация разницы в зарплатах в разных ведомствах, уменьшение надбавки за стаж) – январь-март 2025;

возобновление конкурсных отборов на занятие должностей, пересмотр конкурсных процедур – июль 2025 – сентябрь 2026;

цифровизация (единственный портал вакансий госслужбы и информационная система управления персоналом) – январь-март 2026 года.

Чиновники Минфина, налоговой, таможни и Минвосстановления должны реализовать пять реформ в управлении государственными финансами. В результате должен сократиться госдолг, уменьшиться дефицит бюджета и произойти детенизация экономики (желательные показатели не указаны). Этого планируют добиться благодаря новой системе управления.

Аудит, стратегии, устранение налоговых пробелов, прозрачная система управления доходами и расходами – все это предусмотрено в пяти реформах, выполнение которых будет контролироваться 10 индикаторами.

Главные:

нацстратегия доходов (уже принята), изменения в бюджетном планировании – апрель-июнь 2024;

стратегия управления госдолгом – октябрь-декабрь 2025 года;

управление государственными инвестициями – апрель-июнь 2024;

усовершенствование аудита и контроля – октябрь-декабрь 2025-го.

К базовым реформам также входят и изменения в судебной системе. Усилия, согласно плану, будут сосредоточены на трех составляющих: отбор судей, реформа прокуратуры и цифровизация судебной системы. Прокуратура должна быть подотчетна, а суды получат систему, основанную на доказательствах. Также изменения должны относиться и к простым украинцам. Речь идет о системе принудительного исполнения решений суда: аресте имущества, средств должников фактически в автоматическом режиме.

все судьи должны пройти надлежащую проверку; систему декларирования и проверки добродетели изменят – сентябрь 2025;

раннее предотвращение банкротства, расширение автоматического исполнения судебных решений, автоматический арест средств должников – декабрь 2024;

цифровизация судебных систем (аудит систем, модернизация) – декабрь 2027;

конкурсный отбор руководства прокуратуры и дисциплинарная ответственность прокуроров – март 2026 года.

Последняя реформа из этого перечня – антикоррупционная. Она подразумевает 11 индикаторов. Эффект: рост доходов бюджета, улучшение бизнес-климата, более высокий уровень инвестиций.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, за счет замороженных в Европе российских активов Украина сможет покрыть значительную часть огромных затрат на возобновление войны. В частности, 1 700 школ, более 1 000 детских садов и 586 университетов можно было бы отстроить на хранящиеся в Германии активы РФ (6,5 млрд долларов), Австрии (1,8 млрд долларов), Ирландии (2 млрд долларов) и Польши (1,13 млрд долларов).

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