69 реформ в 15 отраслях: что содержит правительственный план Ukraine Facility, за выполнение которого ЕС даст 50 млрд евро

Премьер-министр Денис Шмыгаль передал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен утвержденный Кабмином план Ukraine Facility. Выполнение прописанных в нем условий позволит в течение четырех лет получить от ЕС не менее 50 млрд евро. План готовили сотни экспертов в прошлом году, он разместился на 370 страницах. Документ содержит 15 разделов и более 150 индикаторов: среди них принятие законов, принятие стратегий, разработка конкурсных процедур.

OBOZ.UA изучил документ и рассказывает о его основных пунктах, а также о том, к чему, по оценкам правительства, может привести его имплементация.

Когда закончится активная фаза войны, что будет с экономикой и демографией

Документ разрабатывался с участием аналитиков, депутатов в сотрудничестве с ЕС и в постоянных консультациях с бизнесом. Документ демонстрирует долгосрочное видение правительства по развитию страны. Самые интересные прогнозы:

активные боевые действия будут продолжаться до конца 2024-го (речь идет не о войне, а именно об активных боевых действиях);

(речь идет не о войне, а именно об активных боевых действиях); беженцы начнут возвращаться в 2025-м (базовый сценарий предполагает возвращение 4 млн человек с 2025-го по 2034-й, умеренный – 5,1 млн человек, положительный – 6,3 млн человек);

(базовый сценарий предполагает возвращение 4 млн человек с 2025-го по 2034-й, умеренный – 5,1 млн человек, положительный – 6,3 млн человек); рост ВВП возможен на уровне: 3,8% (базовый сценарий), 5% (умеренный сценарий) и 6,2% (положительный сценарий) в год.

Эти оценки подразумевают значительное финансирование и инвестиции от ЕС: от 73 до 266 млрд евро за десять лет. Торможение темпов проведения реформ со стороны украинской власти, смена политических элит в ЕС, которая может также повлиять на политику расширения, или продолжение активных боевых действий после 2024-го могут скорректировать (или даже разрушить) планы.

Итак, согласно плану, Украина должна провести 69 реформ в 15 отраслях. Контролировать исполнение будут с помощью более чем 150 индикаторов. План был разработан с использованием рекомендаций из Отчета в рамках Пакета расширения ЕС, положений МВФ, рекомендаций Международного банка реконструкции и развития. То есть это одновременно поможет приблизиться к вступлению в ЕС, продолжать сотрудничество с МВФ, а еще обеспечит помощь от Евросоюза.

Оптимистический сценарий предполагает, что Украина вернется к уровню своего ВВП 2021-го только в 2028 году. Затем должен начаться значительный рост экономики (на 40% по сравнению с 2021-м). То есть следующие три года Украина должна внедрять реформы, приближаться к стандартам ЕС, а затем получить результат – экономический скачок.

К уровню жизни стран Евросоюза при этом оптимистическом сценарии украинцы должны прийти за одно поколение. Локомотивами экономики должна стать энергетика, сельское хозяйство, транспорт, IT и критическое сырье. Итак, план предусматривает, что уровня ВВП Румынии (одной из беднейших стран Евросоюза) по состоянию на 2021 год Украина достигнет только в 2034-м.

"В общем долгосрочный экономический рост в развивающихся экономиках зависит от реального сближения с более развитыми странами. Такие экономики могут извлечь выгоду из распространения технологий благодаря торговле и прямым иностранным инвестициям", – говорится в плане.

Какие реформы должны принять Кабмин и Рада: главные изменения

План должен быть утвержден Европейской комиссией и комитетом стран-членов. Затем страны ЕС должны заключить ряд соглашений по получению основного финансирования. Денежные средства будут поступать условными траншами (порциями), их выделение будет зависеть от того, насколько удачно Украина справляется с реформами.

Сами реформы условно можно разделить на три сектора. Базовые (это госуправление, финансы, судебная система, борьба с коррупцией), экономические (рынки, управление активами, бизнес-среда, децентрализация, человеческий капитал). Третий сектор – реформирование, касается непосредственно отраслей экономики. Для промышленности, транспорта, энергетики и т. п. разработаны изменения, которые приблизят регулирование стандартов ЕС.

Первая реформа касается именно государственного управления. Ее цель – улучшить качество госслужбы. И для этого снова планируют пересмотреть систему оплаты труда. В начале года уже начала действовать модель, лишившая часть государственных служащих до половины их заработной платы. Концепция по плану предполагает "создание справедливой системы оплаты труда". Уровень зарплат, конечно, в документе не указывают. Однако отмечают, что между разными государственными органами не должно быть значительной разницы в зарплатах, также должны уменьшить роль надбавок. Не менее важное условие – прозрачная процедура отбора специалистов и цифровизация управления.

"Государственная служба без кумовства и коррупции" – так в плане описывают ожидаемый эффект от реформы. Здесь следует отметить, что не все госслужащие по своим должностным обязанностям теоретически могут быть задействованы в коррупционных схемах. Речь идет о тех государственных служащих, которые оказывают влияние на распределение государственных бюджетов, закупки или занимаются контролем, выдают разрешения и т. д. Низкое качество госслужбы объясняется в том числе и низкой денежной мотивацией.

Индикаторы для реформы государственного управления:

изменить систему оплаты труда (ликвидация разницы в зарплатах в разных ведомствах, уменьшение надбавки за стаж) – январь-март 2025-го;

возобновление конкурсных отборов на занятие должностей, пересмотр конкурсных процедур – июль 2025-го – сентябрь 2026-го;

цифровизация (единственный портал вакансий госслужбы и информационная система управления персоналом) – январь-март 2026 года.

Чиновники Минфина, налоговой, таможни и Минвосстановления должны реализовать пять реформ в управлении государственными финансами. В результате должен сократиться госдолг, уменьшиться дефицит бюджета и произойти детенизация экономики (желательные показатели не указаны). Этого планируют добиться благодаря новой системе управления.

Аудит, стратегии, устранение налоговых пробелов, прозрачная система управления доходами и расходами – все это предусмотрено в пяти реформах, выполнение которых будет контролироваться 10 индикаторами.

Главные:

Нацстратегия доходов (уже принята), изменения в бюджетном планировании – апрель-июнь 2024-го;

стратегия управления госдолгом – октябрь-декабрь 2025 года;

управление государственными инвестициями – апрель-июнь 2024 года;

усовершенствование аудита и контроля – октябрь-декабрь 2025-го.

К базовым реформам также относятся и конфигурации в судебной системе. Усилия, согласно плану, будут сосредоточены на трех составляющих: отбор судей, реформа прокуратуры и цифровизация судебной системы. Прокуратура должна быть подотчетна, а суды получат систему, основанную на доказательствах. Также изменения должны относиться и к простым украинцам. Речь идет о системе принудительного исполнения решений суда: аресте имущества, средств должников фактически в автоматическом режиме.

все судьи должны пройти надлежащую проверку; систему декларирования и проверки добросовестности изменят – сентябрь 2025-го;

раннее предупреждение банкротства, расширение автоматического исполнения судебных решений, автоматический арест средств должников – декабрь 2024-го;

цифровизация судебных систем (аудит систем, модернизация) – декабрь 2027-го;

конкурсный отбор руководства прокуратуры и дисциплинарная ответственность прокуроров – март 2026 года.

Последняя реформа из этого перечня – антикоррупционная. Она подразумевает 11 индикаторов. Эффект: рост доходов бюджета, улучшение бизнес-климата, более высокий уровень инвестиций.

увеличение количества сотрудников САП, судей ВАКС, избрание председателя НАПК – март 2025-го;

единоличное рассмотрение дел судьями ВАКС, отмена сроков досудебного расследования – март 2025-го;

реестр банковских счетов (физических и юрлиц) – июнь 2027 года.

Среди важных, однако не базовых реформ: проверка 20 крупнейших банков (государство должно сократить количество банков в своей собственности), принятие закона о государственном управлении, усовершенствование дошкольного и профессионального образования, введение системы реабилитации лиц с инвалидностью, обеспечение перехода от военной к мирной жизни (адаптация ветеранов). Планом также предусмотрено принятие перечня мер по дерегуляции, перезагрузке БЭБ.

Полномасштабная война кардинально изменила политическую ситуацию в Европе. ЕС впервые готов взять на себя конкретные обязательства по восстановлению Украины и открыть возможности членства. Скорость этих процессов зависит не только от того, когда закончится полномасштабная война, но и от того, насколько эффективно украинские власти реализуют разработанный план действий.