"Это обязательно даст результат": Тина Кароль раскрыла главный секрет своей красоты и рассказала, почему он влияет не только на внешность

Певица Тина Кароль считает, что ухоженный внешний вид невозможен без ежедневной работы над собой. Знаменитость назвала главной составляющей красоты дисциплину, которая касается не только питания, спорта или ухода за телом, но и образа мышления.

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Об этом артистка рассказала в интервью проекту "Ближе к звездам". По словам Кароль, человек должен буквально находить в своем ежедневном расписании место для себя: полноценного сна, воды, чтения, обучения и позитивного мышления. Именно системность, по ее мнению, со временем дает заметный результат.

"Во-первых, это дисциплина. Это не только физическая дисциплина. Тонус мыслей – это тоже дисциплина. Ваша красота – это распорядок, в котором есть место для себя, для сна, для воды, для позитивного мышления, для чтения, для обучения", – пояснила певица.

Кароль подчеркнула, что привлекательный внешний вид не возникает "просто так" и не падает с неба. Она убеждена: если регулярно повторять определенные действия, результат обязательно будет.

"Не бывает, чтобы что-то просто так происходило, падало с неба. Если ты что-то делаешь 300 раз, ты обязательно сделаешь это идеально, и обязательно это принесет результат", – сказала Тина.

В частности, она пояснила, что для нее понятие красоты гораздо шире, чем ухоженная кожа или стройная фигура. Артистка разделяет уход за телом и то, что называет особой "аурой" человека.

"Это разные виды красоты. Мы говорим о физическом теле или об ауре. Физическое, конечно, требует ухода. Уход – это деньги, так или иначе, и это усилия. Но усилия не требуют денег, понимаете?" – отметила она.

В то же время певица признала, что финансовые возможности действительно могут расширять доступ к процедурам и другим способам ухода за собой.

Стоит отметить, что весной Тина Кароль присоединилась к обсуждению отрывка из интервью Златы Огневич. В нем певица на вопрос о секретах ухоженного внешнего вида ответила: "У нас просто есть деньги, чтобы за собой ухаживать".

Фрагмент вырвали из полного контекста, из-за чего сложилось впечатление, будто Огневич считает финансы главным условием красоты. В полном интервью она также говорила о дисциплине, питании, тренировках, сне, профессиональном уходе и регулярности процедур.

Тогда Кароль отреагировала на распространившийся фрагмент и подчеркнула, что деньги сами по себе не делают человека привлекательным.

"Деньги не делают человека красивым. Стимул и желание стать лучшей версией себя – вот что порождает дисциплину, системность. Фигура и кожа – это ваши привычки и образ жизни. Причинно-следственная связь в другом!" – написала певица.

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