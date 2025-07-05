ЕС резко сократит импорт украинской пшеницы и сахара: введут новые квоты

Европейский Союз сократит импорт украинской пшеницы и сахара до 80%. Они будут побуждать украинских производителей продавать больше на рынки Азии и Африки.

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Об этом говорится в публикации Reuters. В знак солидарности после начала войны в Украине в 2022 году ЕС открыл свои продовольственные рынки и временно отменил пошлины и квоты. Но поскольку фермеры в ЕС протестовали против зерновых, сахара и птицы из Украины, Брюссель решил снова ввести квоты.

Квоты будут выше, чем те, что были предусмотрены первым соглашением о свободной торговле между ЕС и Украиной, действующим с 2016 года, но значительно ниже объемов, импортированных за последние три года без уплаты пошлины. Годовая квота на пшеницу будет на уровне 1,3 миллиона метрических тонн, что на 30% больше, чем довоенный уровень в 1 миллион тонн, заявил в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС.

Это падение на 70-80% по сравнению с последними тремя сезонами, когда ЕС импортировал около 4,5 миллиона тонн украинской пшеницы в сезоне 2024/25 до 30 июня, 6,5 миллиона тонн в 2023/24 и 6,1 миллиона тонн в 2022/23, согласно данным Комиссии.

ЕС установил квоту на украинский сахар на уровне 100 000 тонн, что больше, чем 20 000 тонн до войны, но меньше, чем бесквотовый импорт в 400 000 тонн в 2022/23 и более 500 000 тонн в 2023/24. Украинское фермерское лобби UCAB заявило в пятницу, что квоты слишком низкие, назвав предложение "шагом назад" Они должны облегчить жизнь фермеров Европейского Союза, многие из которых пострадали от высоких расходов и строгих экологических правил, а также обеспокоены запланированным соглашением ЕС с южноамериканским блоком Меркосур.

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Относительно ячменя, импортная квота ЕС для Украины возрастет с 350 000 тонн до 450 000 тонн. Это будет соответствовать объемам импорта ЕС в 2024/25 году, хотя и только примерно половине объемов, полученных в 2022/23 и 2023/24 годах.

По птице, импортная квота была увеличена с 90 000 тонн до 120 000 тонн до 90 000 тонн. Пересмотренное торговое соглашение между ЕС и Украиной включает 40 товаров и все еще должно быть принято квалифицированным большинством государств-членов.

Кроме того, соглашение позволяет отдельным странам ЕС принимать дополнительные меры для защиты своих рынков, если они дестабилизируются из-за объемов квот, сказал чиновник.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до конца действующего года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли действуют квоты, рассчитанные по формуле "7/12". То есть они пропорционально распределены к периоду с июня по декабрь (то есть 7 из 12 месяцев года), что соответствует сроку действия нынешнего регламента.

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