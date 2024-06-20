ЕС продлил "транспортный безвиз" для Украины: условия изменились

Украина и Европейский Союз (ЕС) продлили соглашение о либерализации автомобильных перевозок – "транспортный безвиз". Соглашение продлено на год – до 30 июня 2025-го, однако с возможностью автоматической пролонгации до конца 2025 года. При этом условия соглашения были изменены, в частности, добавлены обязательства по наличию лицензий и маркировки.

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Об продлении действия соглашения сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Мнистерство инфраструктуры 20 июня. В целом украинские перевозчики и дальше смогут выполнять двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС без необходимости разрешения (отмены такого режииа требовали польские перевозчики в блокаду границы Украины). Также без разрешений в Украину смогут завозить товары перевозчики государств-членов ЕС.

"Грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях. Обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков", – отметил Шмыгаль.

Впрочем, подписанное соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. Речь идет о:

маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с соглашением.

грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с соглашением. необходимость для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы при выполнении перевозки;

или другие подтверждающие документы при выполнении перевозки; обязательства для перевозчиков, следующих пустыми за товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

По словам Шмыгаля, "транспортный безвиз" ощутимо поддержал украинскую экономику в условиях полномасштабной войны. За полтора года действия соглашения Украина перевезла в ЕС на 48% больше товаров, чем за аналогичный период до подписания.

"Ожидаем сохранения этой положительной динамики. "Безвиз" способствует выросшему на 44% импорту. Это, в частности, товары и комплектующие, необходимые украинским производителям для налаживания производственного процесса", – добавил Шмыгаль.

Соглашение о "транспортном безвизе" ЕС и Украины было подписано в июне 2022 года, а в ноябре того же года его ратифицировал Европарламент. Впрочем, механизм вступил в силу еще до завершения ратификационных процедур.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Европейская комиссия (ЕК) предлагала урезать соглашение о "транспортном безвизе" для Украины и Молдовы. В частности, отдельным странам ЕС собирались разрешить вводить собственные ограничения этого режима.

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