ЕС преувеличивает проблему украинского зерна: министр озвучил конкретные цифры

Страны Европейского Союза (ЕС) преувеличивают масштаб проблемы украинского экспорта. Ведь с начала 2024 года Украина экспортировала наземным транспортом через западные границы всего 2 млн из 17 млн тонн агропродукции. А ряд товаров вообще не остается на территории Европы из-за действующих торговых запретов.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства. "Если проанализировать цифры по состоянию на сегодняшний день, выходит, что мы обсуждаем проблемы, масштаб которых на самом деле намного меньше. К сожалению, украинский аграрный сектор стал объектом негативных мифов, которые на самом деле не имеют экономической основы, а в основном стали продуктом политической конъюнктуры... Любые ограничения только ослабляют Украину экономически и прямо отдаляют основную цель – нашу с вами общую победу над Россией в этой войне", – сказал Сольский.

По словам министра, с начала 2024 года из 17 млн тонн агроэкспорта около 12 млн тонн прошло через порты Большой Одессы. Еще почти 3 млн тонн было отправлено по Дунаю, а наземный транспорт вывез лишь 2 млн тонн, и то в основном по железной дороге, а не автомобилями.

"Мы транзитом перевозим через Польшу в месяц столько же, сколько вывозим через украинские морские порты за один день. Сейчас стоимость экспорта из Украины морским путем намного конкурентнее, чем по суше", – сказал Сольский.

В целом же украинский экспорт зерновых в ЕС вернулся на уровень 2022 года. Почти год Украина не поставляет в соседние страны пшеницу, подсолнечник, кукурузу и рапс. При этом поставки из Украины не оказывают негативного влияния на рынки ЕС, а иногда выполняют свою роль для стабилизации цен.

В частности, доля украинского мяса птицы и яиц в общем потреблении ЕС составляет менее 2% и 1% соответственно. Цена на сахар в ЕС до сих пор значительно выше, чем была до полномасштабного вторжения. А вот если убрать с рынка украинский сахар, цена вырастет, подчеркнул Сольский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина из-за блокады границы польскими фермерами только за февраль 2024 года недополучила 7,7 млрд грн – сумму сравнимую со стоимостью 385 тыс. FPV-дронов. Эти средства должны были попасть в государственный бюджет и полностью направлены на финансирование безопасности и обороны, как и другие таможенные поступления.

При этом польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее намеревались закончить 10 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!