ЕС планирует предоставить до 40 млрд евро кредитов для Украины: нардеп объяснил, почему это плохо

ЕС планирует привлечь до 40 миллиардов евро кредитов для Украины, чтобы обойти вето Венгрии на продолжение замораживания российских активов, необходимого для участия США в финансировании. Такая инициатива поможет поддержать финансовую стабильность Украины, но вместо ожидаемых грантов Украина получит кредиты, что увеличит ее финансовое бремя.

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Об этом пишет Financial Times. Главной целью этого плана является обеспечение стабильного финансирования страны на фоне агрессии России и угрожающего дефицита бюджета, по оценкам МВФ и Украины, составляет около 38 миллиардов долларов в 2025 году.

Одним из самых больших препятствий для реализации этого плана стало вето Венгрии, которая отказывается поддерживать продолжение замораживания российских активов. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан известен своей пророссийской позицией и его правительство пытается отложить это решение до выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года. Орбан ранее уже блокировал помощь Украине, что вызвало беспокойство в Брюсселе о способности обеспечить международную поддержку.

Ключевым элементом этой ситуации является то, что задействованные в схеме кредитования на основе замороженных российских активов США требуют гарантий от ЕС, что эти активы будут оставаться замороженными. Однако Венгрия пытается задержать это решение, ставящее под угрозу участие США в этой финансовой схеме.

ЕС рассматривает возможность привлечения до 40 миллиардов евро кредитов для Украины в рамках альтернативной схемы, не предусматривающей поддержки США. Этот план позволит обойти вето Венгрии, поскольку для его реализации необходимо большинство голосов, а не единодушие, как это нужно в случае продления санкций по замороженным активам.

Кредиты планируется предоставлять в рамках существующего пакета финансовой помощи, срок действия которого истекает в конце 2024 года. Основная часть этих кредитов будет обеспечена общим бюджетом ЕС, а конечная сумма, которая может составлять от 20 до 40 миллиардов евро, будет определяться Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами.

Этот шаг предполагает увеличение общих заимствований блока, который будет поддержан совместным бюджетом ЕС. Таким образом, часть предусматриваемых ранее США финансовых обязательств может быть возложена на ЕС, если администрация Байдена не сможет предоставить необходимые средства до выборов. Это может снизить риски для ЕС, но в то же время повысит финансовое бремя для стран-членов блока.

Согласно июньским договоренностям лидеров G7, Украина должна была получить кредит в размере 50 миллиардов долларов, который покрывался бы за счет будущих доходов от замороженных российских активов. Согласно этому плану, 20 миллиардов долларов должны были предоставить США и ЕС, а остальные 10 миллиардов – Великобритания, Япония и Канада. Однако из-за блокирования со стороны Венгрии ЕС вынужден пересматривать условия финансовой помощи.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк ("Голос") прокомментировал ситуацию, отметив, что Украина ожидала получения гранта в размере 50 миллиардов долларов, которые должны поступать из доходов от активов РФ. Грантовые средства можно было бы использовать на критические расходы, включая военных. Новый план предусматривает кредиты, которые ухудшат финансовую нагрузку на страну, и неизвестно, пойдут ли все средства в поддержку бюджета Украины, поскольку часть из них может быть направлена на военные закупки для страны.

Кроме того, Железняк обратил внимание на то, что дефицит бюджета Украины на следующий год составит 38,4 миллиарда долларов, при этом только 15 миллиардов долларов уже подтверждены международными партнерами. Если грант от G7 не поступит, покрыть остаток в 23,4 миллиарда долларов будет очень тяжело.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина получит от Великобритании дополнительную финансовую помощь на сумму более 600 млн фунтов стерлингов (более 781 млн долл.). Речь идет не только о средствах поставки военной техники, но и о бюджетной поддержке, в частности для ремонтов энергообъектов и финансирования зарплат и пенсий.

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