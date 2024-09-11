Не только оружие, но и пенсии: Британия объявила о крупном пакете финансовой помощи Украине

Украина получит от Великобритании дополнительную финансовую помощь на сумму более 600 млн фунтов стерлингов (свыше 781 млн долл.). Речь идет не только о средствах для поставоквоенной техники, но и о бюджетной поддержке, в частности для ремонтов энергообъектов и финансирования зарплат и пенсий. Также деньги пойдут на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию разрушенного Россией.

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Об этом объявил министр иностранных дел страны Дэвид Лемми во время визита в Киев, сообщили в британском правительстве. "Великобритания объявляет о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины перед лицом непрекращающихся российских атак, а также о предоставлении 484 млн долларов (под кредит Всемирного банка. – Ред.) для бюджетной поддержки и поставок военной техники", – говорится в сообщении.

Средства из кредита Всемирного банка, среди прочего, будут направлены на обеспечение функционирования государства. В частности содержание школ и больниц, оплату труда государственных служащих и финансирование пенсий.

В частности, в пакет входят 100 млн фунтов стерлингов гуманитарного финансирования. Его направят на поддержку наиболее уязвимых украинцев:

тех, кто живет в прифронтовых областях и районах ведения боевых действий (для помощи в эвакуации);

внутренне перемещенных лиц.

Еще 20 млн фунтов стерлингов направляются в этом году поддержку ремонтных работ и защиты электросетей. "В рамках постоянной поддержки Великобритании были профинансированы солнечные батареи на крышах для питания больниц, резервные генераторы для поддержания света, а также оборудование для производства электроэнергии в Харькове и Одессе. ... Поддержка Великобританией в укреплении энергетической системы Украины позволит Украине сохранить свет", – отметил Лемми.

В то же время, деньги выделят и на военную поддержку. Так, министр обороны Великобритании Джон Гили отметил, что до конца года в Украину будут доставлены:

сотни дополнительных ракет ПВО;

десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов;

бронетехника.

"Поддержка Украины этим правительством является железной. На второй день нашего пребывания в должности я пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что мы ускорим доставку военной помощи Великобританией – и мы выполняем это обязательство", – сказал Гили.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Украины и Международный валютный фонд (МВФ) согласовали выделение нового транша в размере 1,1 млрд долларов в рамках программы EFF. Для этого Украина должна выполнить ряд условий, в частности провести аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и восстановить наблюдательный совет "Укрэнерго".

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