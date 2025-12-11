Так мало Кремль не зарабатывал на нефти с 2022 года: санкции и Украина "выбили" РФ с рынков

Международные санкции и удары Вооруженных сил Украины ударили по экспорту российской нефти, в результате чего доходы Кремля от продажи нефти и нефтепродуктов составили до $10,97 млрд. Это стало минимальной сумой за все время полномасштабной российской агрессии.

Видео дня

Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Аналитики подсчитали, что доходы России от продажи энергоресурсов за рубеж в ноябре сократились на $3,59 млрд в сравнении с прошлогодним показателем.

В документе говорится, что с октября совокупный среднесуточный экспорт российских нефти и топлива сократился на 420 тыс. баррелей – до 6,86 млн баррелей. Это стало прямым последствием санкций и связанных с ними рисков.

В таких условиях покупатели вытребовали дополнительные скидки, из-за чего цена российского сорта Urals упала до $43,52 доллара за баррель (-8,2 $/бар. к октябрю). Также сказались и украинские удары по нефтяной и экспортной инфраструктуре.

"Совокупный морской экспорт по Черному морю сократился на 42% до 910 000 баррелей в сутки вследствие недавних атак Украины на суда "теневого" флота и (энергетические. – Ред.) объекты", – говорится в отчете.

По данным МЭА, среднесуточная нефтедобыча в России упала в ноябре до 9,03 млн баррелей с 9,24 млн месяцем ранее. Это примерно на 500 тыс. баррелей ниже ноябрьской квоты ОПЕК+.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за украинских атак российским компаниям приходится больше платить и за танкеры, и за страховки. Это происходит на фоне и без того напряженной ситуации на танкерном рынке, где "в море находится беспрецедентное количество нефти".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!