ЕС больше не даст денег: Палестина не получит помощи от Европы из-за войны в Израиле

Палестина не будет получать финансовую помощь от ЕС – Еврокомиссия приостановила действие соответствующей программы на 691 млн евро. Причина – нападение на Израиль боевиков палестинского исламского движения ХАМАС.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Вархеи. Напомнив также, что именно ЕС является крупнейшим донором палестинцев.

"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются поворотным моментом. Подход "бизнес как обычно" невозможен. Европейская комиссия пересматривает весь свой портфель проектов развития на общую сумму 691 млн евро", – говорится в сообщении.

Вархеи объяснил: согласно этому решению, Еврокомиссия "немедленно приостанавливает" выплаты по имеющимся проектам для Палестины. А кроме того:

Видео дня

пересматривает все совместные с страной проекты;

откладывает "до дальнейшего уведомления" новые предложения по финансированию помощи палестинцам.

"Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравили умы слишком многих людей. Необходимо заняться основами мира, терпимости и сосуществования", – подчеркнул еврокомиссар.

Что будет с помощью Украине

В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ситуация в Израиле не помешает оказанию Евросоюзом помощи Украине. Он подчеркнул: такой является позиция, в частности, председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая "подтвердила поддержку украинскому населению и Украине".

"Не думаю, что, что бы там ни было, сможет повлиять на поддержку, которую Европейский союз обязался оказывать Украине. Я это заявляю ясно и без каких-либо сомнений", – сказал Мамер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, власти Израиля решили прекратить добычу природного газа на платформе Тамар – занимающаяся им американская корпорация Chevron уже получила соответствующее указание. Причина – соображения безопасности.