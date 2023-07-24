ЕС не будет арестовывать активы Центробанка России для восстановления Украины? The Economist назвал причину

В Европейском Союзе (ЕС) опасаются, что в случае ареста активов страны-террористки России, в частности Центробанка, а также передачи их Украине для восстановления, это подорвет репутацию блока в соответствии с международным правом. В настоящее время в странах Евросоюза заморожено более 200 млрд евро активов ЦБ РФ.

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Об этом говорится в материале The Economist. Проблема передачи Украине средств состоит в том, что в международном праве нет четкого способа ареста активов без голосования в Совете Безопасности ООН, решения Международного суда и т.д.

При этом для каждого из них требуется согласие России. Урсула фон дер Ляен, глава Европейской комиссии, выступая на ежегодной конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21 июня заявила, что ЕК выступит с предложением использовать замороженные активы России.

Однако послы 27 стран-членов ЕС пришли к выводу, что юридические препятствия будут огромными. Следовательно, лидеры стран блока после этого сообщили Еврокомиссии об ограничении любого предложения, которое является юридически правдоподобным – обложить налогом на непредвиденные доходы частные фирмы, которые содержат замороженные российские активы.

Как отметили эксперты, юридически план обоснован. Частный клиринговый центр и депозитарий ценных бумаг в Бельгии Euroclear был вынужден прекратить все платежи в РФ в результате санкций. Активы и наличные деньги, на которых он сейчас держится, составляет почти 200 млрд евро. А меньше суммы заморожены на счетах подобных фирм в других местах.

Однако такие холдинги генерируют прибыль и дальше. Если учесть Euroclear, то 720 миллионов евро прибыли компания получила только в первом квартале 2023 года.

Эту прибыль можно было бы облагать большим налогом – по ставке, приближающейся к 100%, – чтобы получить доход. Расчетная палата сохраняет что-то для компенсации расходов на управление наличными (которые, по словам Euroclear, составляли 9 миллионов евро за первые три месяца 2023 года), а также для любых высших требований к капиталу, назначаемых регуляторами,

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 24 июля, вступил в силу запрет на доступ в порты ЕС танкеров, которые переваливают нефть РФ и подозреваются в нарушении ценового потолка. Это расширение нефтяных ограничений в отношении России предусмотрено 11-м пакетом санкций против агрессора.

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