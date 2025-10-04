ЕС может остановить "теневой флот" РФ из-за новых угроз: Украина предлагала это сделать еще в прошлом году

Европейский Союз может заблокировать танкеры "теневого флота" России, которые попадают в Балтийское море. Таким образом прошлогодние предложения Украины могут имплементировать в решение.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. "Европейский Союз готовит правовые основания для остановки танкеров "теневого флота" РФ в Балтийском море. Наши прошлогодние санкционные предложения могут трансформироваться в решение. По данным EUObserver, речь идет по меньшей мере о 16 судах без флага, которые могут быть задержаны в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву", – отметил он.

В новом, 19-м пакете санкций ЕС планирует добавить еще 120 нефтетанкеров из теневого флота, увеличив его "черный список" до 568 судов. Часть из них формально уже не заходит в порты ЕС, но продолжают использовать Балтийское море для транспортировки.

Использование механизма международного права и готовность стран НАТО обеспечить его выполнение - это ключевой сигнал для кремля: его попытки обходить санкции не работают.

Издание EUObserver, на которое ссылается Ермак, отмечает: причина такого решения – угрозы использования дронов, что усиливает риски разлива нефти и перерезания кабелей со стороны теневого флота России.

Недавно "Боракай", танкер из российского "теневого флота", был задержан французским флотом. Президент России Владимир Путин осудил задержание танкера как акт пиратства и заявил, что Париж инициировал этот шаг из соображений внутренней политики.

"Боракай", который внесен в черный список Европейского Союза как часть российского "теневого флота" стареющих нефтяных танкеров, нарушающих санкции, был связан с таинственными полетами дронов над Данией в прошлом месяце.

Как сообщал OBOZ.UA, США ранее озвучили идею новых санкций против России, которые могут побудить Кремль к миру. Штаты планируют призвать своих союзников в "Большой семерке" ввести тариф для Китая и Индии в размере 100% за то, что они покупают российскую нефть. США также будут призывать своих союзников ввести санкции против организаций, поддерживающих российскую военную промышленность.

