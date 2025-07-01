ЕС и Украина договорились о новых условиях торговли: что известно

Украина и ЕС (Европейский Союз) согласовали новые условия аграрной торговли. Теперь часть украинской продукции получит полный доступ к европейскому рынку, а для чувствительных товаров будут установлены ограниченные квоты. В то же время Украина откроет свой рынок для отдельных товаров из ЕС, а до 2028 года должна будет гармонизировать стандарты производства в соответствии с нормами Евросоюза.

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Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, пишет Reuters. После полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС пошел на уступки и временно отменил пошлины и квоты на импорт украинской агропродукции.

Такой шаг позволил украинским производителям компенсировать потери от блокирования морских маршрутов. Однако из-за поступления большого количества дешевой продукции на европейский рынок, в частности зерна, сахара, мяса птицы, в ряде стран, особенно в Польше, возросло недовольство фермеров. В июне 2025 года эти временные меры были отменены, а на смену им пришло новое соглашение о торговле

Основные положения нового соглашения

либерализация для отдельных товаров;

Европейский рынок будет полностью открыт для таких украинских товаров, как кисломолочная продукция, виноградный сок, грибы, сухое жирное молоко. Эти категории освобождаются от любых ограничений и будут иметь неограниченный доступ на рынки ЕС.

увеличенные квоты для других продуктов;

Для сливочного масла, сухого обезжиренного молока, солода, глютена, овсяных и ячменных круп были установлены максимально возможные квоты на уровне исторических рекордов последних лет. Это открывает новые возможности для экспорта украинской продукции с добавленной стоимостью.

ограничения на чувствительную продукцию;

В категорию "чувствительных" для ЕС вошли: сахар, яйца, мясо птицы, пшеница, кукуруза, мед. На эти товары будут установлены умеренные квоты, ниже пика исторических объемов, а также будут применяться защитные механизмы в случае чрезмерного импорта.

соответствующие шаги Украины;

Украина, в свою очередь, открывает рынок для продукции из ЕС, в частности свинины, мяса птицы, сахара. Кроме того, будут постепенно снижены или полностью отменены ввозные пошлины на другие товары из Евросоюза, что будет способствовать двусторонней торговой интеграции.

постепенное приближение к стандартам ЕС;

Украина взяла на себя обязательства до 2028 года гармонизировать свои аграрные стандарты в соответствии с нормами ЕС. Это касается благополучия животных, применения пестицидов, использования ветеринарных препаратов. Кроме того, украинская сторона обязуется ежегодно отчитываться о прогрессе в этом направлении.

защитные механизмы;

В случае негативного влияния импорта на любой из рынков как Украина, так и ЕС смогут активировать специальные защитные механизмы. В Евросоюзе такую оценку смогут инициировать даже отдельные государства-члены.

пересмотр условий.

Соглашение не является окончательным. Оно будет регулярно пересматриваться с учетом прогресса Украины на пути к европейской интеграции и ситуации на аграрных рынках обеих сторон.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Совет ЕС отменил разрешительные процедуры для семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои происхождением из Украины. Было подтверждено, что украинские сертификационные процедуры обеспечивают такие же гарантии относительно характеристик семян и правил экспертизы, идентификации и контроля, какие применяются к семенам, произведенным в странах ЕС.

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