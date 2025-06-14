В ЕС отменили все разрешительные процедуры для части украинской продукции: что это значит

Совет ЕС отменили разрешительные процедуры для семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои происхождением из Украины. Решение вступит в силу через 20 дней после его публикации. Было подтверждено, что украинские сертификационные процедуры обеспечивают такие же гарантии относительно характеристик семян и правил экспертизы, идентификации и контроля, применяемых к семенам, произведенным в странах ЕС.

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Об этом говорится в публикации председателя комитета по вопросам финансов, налоговой, и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram. Это позволит украинским производителям семян без дополнительных разрешительных процедур поставлять продукцию в ЕС, а европейским компаниям - выгоднее инвестировать в свои собственные или совместные предприятия с украинскими партнерами по производству семян.

"Таким образом, удовлетворен наш запрос в Еврокомиссию, поданный в 2022 году по распространению эквивалентности на семена подсолнечника, рапса и свеклы, а в 2023-м - по семенам сои. Конечно, это не компенсатор тех ограничений, в которые мы вошли после завершения на прошлой неделе "экономического безвиза", но по крайней мере шаг в правильном направлении в непростом "аграрном диалоге" Украины с европейскими партнерами", - говорится в публикации.

Напомню, что отныне нам до конца 2025 года доступны следующие беспошлинные квоты (их посчитали по принципу 7/12, то есть исходя из тех семи месяцев, которые останутся до конца года):

583,3 тыс. тонн - для пшеницы, муки и меслина;

379,2 тыс. тонн - для кукурузы;

204,2 тыс. тонн - для ячменя (все, что будет превышать квоты - будет облагаться пошлинами).

Для семи признанных "чувствительными" групп товаров, по которым уже действовали ограничения в виде стоп-крана, объемы до конца года следующие:

мясо птицы - 52,5 тыс. тонн,

мясо говядины - 7,0 тыс. тонн (квоты разделены на два периода - 4/7 с 6 июня по 30 сентября и 3/7 с 1 октября по 31 декабря);

яйца - 3,5 тыс. тонн;

молоко и сливки - 5 833 тонн;

сухое молоко - 2 917 тонн;

сливочное масло - 1 750 тонн.

Это не постоянный, а так называемый переходный режим. Он хуже тех условий, которые действовали в 2022-2023 годах, и даже 2024 году, когда вводили принцип "экстренного торможения", но лучше чем то, что могло быть при возвращении к условиям торговли 2021 года.

Но имеем очень мало времени на переговоры о дальнейшем постоянном режиме торговли - максимум два месяца, в течение которых для большинства видов продукции нам этих квот практически может хватить.

Однако если договоренности не будет до конца июля, то уже в августе-сентябре квоты по принципу 7/12 начнут исчерпываться, и торговли без пошлин может уже не быть (наиболее чувствительные позиции - мясо птицы, пшеница, сухое молоко и сливочное масло).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ЕС продлил действие беспошлинного и бесквотного режима для импорта железа и стальных изделий из Украины. Продлить "торговый безвиз" решили с целью поддержки украинской экономики в условиях развязанной Россией полномасштабной войны.

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