Украина нуждается в возвращении женщин из-за границы для экономического восстановления – Bloomberg

Украине нужно вернуть из-за границы женщин-беженок для экономического восстановления. Если более 6 миллионов беженцев не вернутся, это приведет к большим последствиям для экономики страны.

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Большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну, что объясняет, почему 68% украинских беженцев – женщины, а среди взрослых – еще большая гендерная диспропорция. По словам Александра Исакова из Bloomberg Economics, если не удастся убедить женщин трудоспособного возраста вернуться, это обойдется Украине в 10% годового довоенного ВВП (валового внутреннего продукта).

Следует отметить, что это $20 млрд в год в худшем случае. "Лично для меня победа – это когда украинские семьи объединяются в Украине, а не за границей. Поэтому важнейшая задача сейчас для Украины, для украинской власти – сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужчинам и объединились в Украине", – сказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Украинское правительство имеет амбициозные планы касательно послевоенной реконструкции, которая должна удвоить размер экономики до 2032 года, но Министерство экономики говорит, что Украине не хватает 4,5 млн работников и предпринимателей, необходимых для достижения этой цели. Оно имеет цель заполнить разрыв с помощью смеси возвращающихся беженцев (60% из которых имеют дипломы) и иностранных талантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше минимальный оклад (одна из составляющих зарплаты) повысили на 1 тыс. грн (до 25,3 тыс. грн в эквиваленте), минимальная ставка для работающих по договору поручения составляет 210 грн в час. В месяц, в зависимости от количества рабочих часов, это 42,6-53,2 тыс. грн.

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