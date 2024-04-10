ЕС готовит жесткие правила торговли с Украиной: что изменится

Соглашение между Европейским парламентом и Советом ЕС по ограничениям на импорт агропродукции из Украины вызвало волну обсуждений. Оно предусматривает более жесткие условия для украинских производителей, а именно ограничение импорта птицы, яиц, сахара и круп.

Об этом сообщает Совет Европейского Союза. "Учитывая все факторы, сценарий, при котором Украина будет продолжать экспортировать товары в ЕС, – далеко не худший, несмотря на новые ограничения", – отмечает старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Яна Охрименко.

Свободная торговля между Украиной и ЕС, которая началась в 2016 году по Соглашению об ассоциации, подлежит некоторым ограничениям для импорта украинских товаров в ЕС. Однако после отмены многих ограничений в 2022 году они продолжат действовать до июня 2025 года с новыми условиями. Соглашение предусматривает внедрение так называемых автоматических мер предосторожности, которые предусматривают возврат к ограничениям на импорт в случае, если украинские товары станут угрозой для национальных производителей ЕС.

Новые ограничения будут касаться различных продуктов. А именно:

птица;

яйца;

сахар;

овес;

кукуруза;

крупы;

мед.

Такой список стал несколько шире по сравнению с предыдущими версиями. Кроме того, Европейская комиссия увеличит мониторинг импорта из Украины, сосредоточив внимание на зерновых культурах, в частности на пшенице. Новый подход будет предусматривать анализ влияния украинских товаров на отдельные страны ЕС, что ранее не рассматривалось.

В случае превышения среднего объема импорта украинской продукции предусмотрено принятие "мер предосторожности" со стороны Комиссии. "Важно учесть все факторы и возможные последствия этого соглашения для сторон, а также искать пути преодоления возможных трудностей в будущем", – отмечает Охрименко.

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