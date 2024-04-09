Сенаторы США предложили план прекращения поставок высоких технологий в Россию: что он предполагает

В США предложили создать специальный центр координации усилий по прекращению поставок американских полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых технологий в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея. На финансирование такого ведомства в 2025 году законодатели запрашивают 25 миллионов долларов.

Соответствующий законопроект подали сенаторы Митт Ромни (Республиканская партия) и Мэгги Хассен (Демократическая партия). Агентство Bloomberg отметило, что инициатива направлена на усиление контроля над экспортом высоких технологий в государства-"противники".

Вашингтон обратился к экономическим инструментам, таким как санкции и экспортный контроль, чтобы не допустить попадания американских технологий в руки своих врагов, особенно после того, как РФ развязала против Украины полномасштабную войну.

Авторы статьи пошутили, что эта практика превратилась в игру "ударь крота". Не все ограничения соблюдаются, кроме того, находятся лазейки для различных нарушений.

Большая часть российских чипов военного назначения до сих пор производится американскими и европейскими компаниями.

"Мы должны помешать нашим противникам приобретать и злоупотреблять технологиями, разработанными в Америке. Этот двухпартийный закон усилит экспортный контроль за счет увеличения ресурсов для выявления, расследования и предотвращения потенциальных экспортных нарушений", – считает Мэгги Хассен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, опасаясь санкций со стороны Вашингтона, турецкие банки отказываются работать с российскими. Они разрывают корреспондентские отношения почти со всеми тамошними кредитными организациями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!