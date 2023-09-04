Эрдоган не сдавал интересы Украины на переговорах с Путиным, – Кулеба

Любые переговоры о возобновлении зерновой сделки осуществляются с учетом позиции Украины – даже если представитель страны на них не присутствует. Это же касается и разговора президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. Позиция же Украины предельно проста: Черноморская зерновая инициатива должна быть возобновлена – однако не за счет выполнения прихотей и шантажа России.

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Об этом в разговоре с журналистами рассказал министр внешних дел Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил: переговорам Эрдогана и Путина предшествовал визит главы турецкого МИДа в Киев – и только "потом он уехал в Москву".

"Если кто-то встречается без Украины – это не значит, что они говорят без Украины. Украина – как тень отца Гамлета: мы всегда присутствуем. И турецкий министр внешних дел был в Киеве, у нас были очень предметные разговоры. Затем он уехал в Москву. Мы абсолютно понимаем общую логику обсуждения", – сказал министр.

При этом он подчеркнул: позиция Украины в вопросе зернового коридора "очень проста". В частности, она предусматривает:

Возобновление Черноморской зерновой инициативы как таковой.

Возобновление ее "не за счет выполнения прихотей и шантажа РФ".

"Потому что никаких правовых и политических оснований для выхода из соглашения россиян не было. А если сейчас пойти им на уступки – они вернутся, а через месяц снова выйдут и выдвинут новые требования. Это классический шантаж", – объяснил Кулеба.

Развитие альтернативных морских коридоров – чем Украина уже успешно занимается. Ведь"России верить нельзя".

В то же время министр выразил убеждение, что о полных результатах переговоров Украину проинформирует сам Эрдоган – позвонив президенту Владимиру Зеленскому. С которым у турецкого лидера, по словам Кулебы, установились "доверительные отношения".

"Я убежден, что по результатам этих переговоров состоится контакт между Эрдоганом и Зеленским. И они подробно обсудят, о чем шла речь и к чему [Эрдоган и Путин] договорились – если вообще договорились", – резюмировал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу с российским министром обороны Сергеем Шойгу. По результатам встречи он заявил, что ООН приготовила РФ новое предложение о зерновой сделке, которая может восстановить морской экспорт зерна из Украины. Среди прочего предлагают снять санкции с "дочки" российского банка.

В то же время, украинские фермеры столкнулись с серьезными проблемами после того, как Россия вышла из зернового соглашения и начала массированные атаки на украинские порты в Черном море. Альтернативные пути экспорта оказались для многих предприятий слишком дорогими, и теперь аграрии не знают, как продать продукцию. Это может привести к тому, что урожай зерна с таких ферм останется гнить на складах или даже в полях.

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