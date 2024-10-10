Эпопея из 35 млрд евро еще не закончилась: почему Украина до сих пор не может получить обещанные деньги от ЕС

Принятие Советом Европейского Союза (ЕС) решения о выделении Украине макрофинансовой помощи на 35 млрд евро не является последним шагом на пути к этим средствам. Через полторы недели должно пройти голосование в Европейском парламенте, который должен это подтвердить, после чего процесс будет запущен.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Он пояснил, что поскольку предложение Европейской комиссии по кредиту касается бюджета блока, его должно одобрить большинство членов Европарламента. Предварительная дата голосования – 22 октября. Если оно будет принято уже в первом чтении (т.е. без изменений), Совет ЕС обнародует решение в Официальном журнале. Уже на следующий день после публикации решение вступит в силу

Одной из главных предпосылок оказания помощи является требование, чтобы Украина продолжала соблюдать эффективные демократические механизмы. Это включает в себя наличие многопартийной парламентской системы и уважение к верховенству права", - подчеркнул Железняк.

Он также отметил, что перед оказанием макрофинансовой помощи Украина заключит Меморандум о взаимопонимании с ЕС. В документе содержатся детальные политические условия для выделения средств, которые должны соответствовать шагам, предусмотренным программой помощи Ukraine Facility Plan, но могут включать и дополнительные поправки.

Кроме того, Меморандум обяжет Украину содействовать сотрудничеству с ЕС в области восстановления, реконструкции и модернизации оборонной промышленности. Такое сотрудничество должно отвечать целям Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) и других соответствующих программ ЕС. Это может означать дополнительные реформы в Украине

Европейская комиссия проверяет выполнение политических условий, предусмотренных в Меморандуме, и принимает решение о выделении траншей МФД на основе этой оценки. Комиссия также осуществляет мониторинг выполнения предпосылки по соблюдению Украиной демократических стандартов и уважения прав человека перед тем, как осуществлять выделение средств", – добавил Ярослав Железняк.

Нардеп предупредил, что Еврокомиссия может временно приостановить или полностью упразднить выплаты по макрофинансовой программе, если окажется, что Украина не поставлена перед ней условия. Более того, если выявятся серьезные нарушения договоренностей (в частности акты коррупции или мошенничества), ЕС может потребовать досрочного погашения кредита.

Следует отметить, что деньги выделяются на безвозвратной основе. Их возместят за счет будущих доходов от замороженных российских активов. Это компромиссный вариант финансирования, направленный на обход вето Венгрии – оно позволит США присоединиться к соглашению позже и уменьшить риски ЕС.

Как "Большая семерка" пытается использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Лидеры G7 еще в июне 2024 года договорились предоставить Украине кредиты на сумму $50 млрд, гарантированные замороженными российскими активами. Согласно плану, выделение средств должны были разделить в соответствии с экономическими показателями стран "Большой семерки": ЕС и США покрыли бы по $20 млрд, а остальные средства выделили бы Канада, Япония и Великобритания.

Однако условием для выделения средств США было официальное продление ареста российских активов в ЕС, где находятся около 200 млрд евро. Евросоюз пока так и не смог принять это решение из-за вето Венгрии – чтобы обойти его Еврокомиссия увеличила свою долю в кредите до 40 млрд евро (под гарантии общего бюджета блока), что встретило сопротивление стран-членов ЕС. Они потребовали, чтобы Великобритания, Канада и Япония увеличили свои доли.

Окончательная сумма в 35 млрд евро компромиссна и позволит США присоединиться к соглашению позже и уменьшить риски ЕС. Большинство стран и Европейский парламент должны одобрить кредит ЕС до конца года.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Украина выполнила 8 из 9 задач по программе Ukraine Facility в третьем квартале 2024 года, но одна из них все еще находится на финальной стадии. Государство все еще завершает подготовку Концептуальной записки по отступлениям от обязательств по оценке воздействия на окружающую среду.

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