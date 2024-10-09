Рада ЕС согласовала пакет помощи для Украины на €35 млрд с привлечением российских активов
Рада Евросоюза 9 октября согласовала предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере 35 млрд евро за счет прибыли от замороженных российских активов. Также Рада рассматривала вопрос продления санкций против российского центробанка, но по этому поводу решение не принято.
Об этом сообщили в Совете ЕС и редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк. Журналист уточнил, что "зеленый свет по продлению санкций" был заблокирован Венгрией.
Кроме исключительной ссуды объемом в 35 млрд евро Рада ЕС согласовала "механизм кредитного сотрудничества", благодаря которому Украина сможет выплачивать ссуды от Евросоюза и партнеров с G7 объемом до 45 млрд евро. Речь идет о европейской части кредита от G7, который будет погашаться за счет будущих доходов с замороженных активов РФ.
Этот вопрос, напомним, лидеры G7 согласовали еще в июне.
Как отмечается в бюллетене ЕК, Евросоюз планирует, чтобы средства стали доступны для Украины уже в 2024 году, и этот кредит можно погашать 45 лет.
"Для быстрого принятия и обеспечения того, чтобы Украина как можно быстрее начала получать макрофинансовую помощь, страны-члены согласились, что по условию принятия предложения Еврокомиссии в Европарламенте без изменений, Совет также примет решение без поправок", – добавили в Раде Европы.
Таким образом, теперь Европарламент должен принять решение Рады ЕС. Если оно будет принято уже в первом чтении (т.е., без изменений), Рада ЕС должна обнародовать решение в Официальном журнале ЕС. Уже на следующий день после публикации решение вступит в силу.
Ранее OBOZ.UA подсчитал: если бы западные партнеры использовали для закупки истребителей F-16 для Украины замороженные активы России, теоретически они смогли купить все существующие в мире F-16. Речь идет о около 300 млрд долларов центробанка РФ, заблокированных на западных счетах.
Между прочим, финансовые учреждения Нидерландов заморозили гораздо меньше российских денег, чем предполагалось. Так, в январе 2024 года в местном парламенте было объявлено, что общая сумма замороженных активов РФ составит 660 млн евро, однако на 1 июля было заблокировано лишь 97,2 миллиона.
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