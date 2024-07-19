Электронные билеты теперь на уровне бумажных: в Украине изменили требования к форме проездного документа

В Украине изменена форма билетов на автобусные маршруты, теперь билет может быть произвольной формы, но с обязательными атрибутами, такими как информация о маршруте, стоимости проезда и данных о перевозчике. Электронные билеты на телефоне или другом гаджете теперь равноценны напечатанным и могут использоваться на всех маршрутах.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Эти изменения вступят в силу через три месяца со дня официальной публикации соответствующего приказа, то есть 19 октября. За это время перевозчики смогут подготовиться к использованию обновленной формы билета.

Основные изменения в билетах

Теперь отменена норма о цвете и размере билета, тарифных зон, в зависимости от вида сообщения. Главное – наличие обязательных элементов. Среди них:

информация о маршруте;

о маршруте; стоимость проезда;

проезда; регистрационный номер билета;

время и дата отправления и прибытия рейса;

отправления и прибытия рейса; информация о перевозчике и операторе автоматизированной системы учета оплаты проезда (в случае ее введения);

и операторе автоматизированной системы учета оплаты проезда (в случае ее введения); данные о страховании.

Также если на маршруте действует автоматизированная система учета оплаты проезда, билет должен содержать срок его действия. Утвержденный приказ предусматривает возможность использования электронного билета, который может быть на телефоне или любом другом цифровом гаджете.

Электронный билет равноценный напечатанному. Это нововведение полностью соответствует недавно одобренному Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте", который вступил в силу 28 июня.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры планирует утвердить технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда таким образом, чтобы они были совместимы друг с другом. Для этого будет проведен детальный скрининг уже работающих в регионах систем и наработана оптимальная модель для использования органами местного самоуправления и перевозчиками. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач отметил, что цель этих изменений – обеспечить удобство пассажиров и перевозчиков, а также гарантии для клиентов.

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