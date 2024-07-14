Как легко купить билет на поезд за границу: все способы и важные нюансы. Видео

В отсутствие пассажирского авиасообщения самым популярным среди украинцев способом добраться за границу является поезд Киев – Варшава. С покупкой билетов на него, как и на другие международные поезда, связано немало мифов. Однако для всех поездов за границу существуют четкие правила продажи проездных документов.

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OBOZ.UA разбирался, как легко и без нервов купить билеты на международные поезда. Также мы расскажем, как не связываться с посредниками и в каком случае даже легальный проездной документ может обернуться штрафом.

Все зависит от маршрута: где купить билет на поезд за границу

Билеты на международные поезда лучше всего брать напрямую у "Укрзалізниці" (УЗ). Купить билет на нужный поезд можно несколькими способами. Приобретение проездных документов доступно онлайн:

на сайте "Укрзалізниці";

через официальное приложение УЗ;

с помощью чат-ботов в Viber, Telegram, Messenger и Apple Messages;

через приложение Дія.

Но "Укрзалізниця" продает билеты онлайн не на все направления. Например, в Венгрию – Будапешт и Захонь – можно попасть, приобретя проездной документ через только через офлайн-кассу. Это же правило касается и поездок в словацкий город Чьерна-над-Тисоу. А вот в австрийскую Вену, наоборот, покупка билетов – исключительно через приложение УЗ.

Есть и еще один важный момент. Международные электронные билеты обязательно нужно распечатать, иначе придется платить штраф. Проездные документы в смартфоне действительны только на территории Украины. Во время поездки, скажем, по Венгрии или Австрии необходимо иметь бумажный вариант.

Дело в том, что такие поездки совершаются в партнерстве УЗ с иностранными железными дорогами. Распечатать билеты можно в кассах вокзала или в автоматах самообслуживания на железнодорожных станциях за рубежом.

Обратные билеты – из стран ЕС в Украину – необходимо искать на сайтах заграничных железных дорог. У польской железной дороги, например, есть версия на украинском языке.

Поезд Киев – Варшава: есть проблема с билетами

Многие пассажиры считают, что купить билет на самый популярный прямой поезд из Киева в Варшаву вообще не возможно. Дело в том, что места на этой рейсе ограничены из-за специфики вагонов типа "RIC".

Такие выгоны могут курсировать и по украинским, и по европейским путям. Их количество в парке УЗ ограничено, потому и мест мало.

Доступные билеты выкупают очень быстро, порой буквально за минуты. Чтобы "поймать" свободное место, не помешает знать о том, что:

продажу билетов в приложении УЗ открывают за 20 дней до даты поездки ;

открывают ; покупка билетов на этот поезд в Польшу становится доступна ровно в 9 утра (для других направлений – с 8 утра).

Если купить билеты на прямой поезд не вышло, можно поехать с пересадкой. Это дольше и зачастую дороже, но и шансов больше: в международном сообщении курсирует 28 поездов.

Международные поезда УЗ доступны из Киева, Запорожья, Днепра, Одессы, Харькова, Чопа и Мукачево. Ими можно доехать не только до Польши, но и до Словакии, Венгрии, Австрии и Молдовы. Так, кроме прямого поезда на Варшаву, можно добраться до польского Хелма, Перемышля или Люблина и уже там пересесть на любой польский поезд до Варшавы.

На билеты охотятся перекупщики: как их избежать

Кроме поездов на Хелм или Перемышль, до Варшавы можно доехать и через Львов. Это поезд Львов – Рава-Русская – Варшава. Но места и на этот поезд в Варшаву обычно полностью раскуплены на несколько недель вперед.

В УЗ это объясняют большим спросом. Однако пассажиры также говорят, что на рейсы "охотятся" перекупы. В сети можно найти объявления с продажей этих билетов или предложения перекупщиков, которые якобы помогут "выловить" билеты.

Чтобы пассажири не связывались с перекупщиками, УЗ придумала защиту. Теперь для покупки некоторых билетов нужно иметь приложение Дія.

Именно с его помощью покупаются проездные документы из Киева в Варшаву. Оформить их и даже вернуть онлайн можно только с Дія.Підпис. Для этого нужно сделать несколько шагов:

выбрать поезд в приложении УЗ;

подтвердить личность с помощью Дія.Підпис;

ввести данные о пассажире (если билет для себя – можно нажать кнопку переноса данных верификации, если для другого человека – ввести вручную);

оплатить билет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запустили новый поезд между Киевом и Одессой. В первый рейс он отправился 9 июля и будет курсировать будет через день.

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