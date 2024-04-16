Экспорт украинских продуктов в ЕС оказался под угрозой: какие причины

Решение Европейского Союза продолжить приостановку импортных пошлин и квот украинский агроэкспорт вызывает серьезные заботы среди экспортеров. Необходимость применения защитного механизма может привести к остановке поставок определенных видов продукции, таких как сахар, птица и яйца.

Об этом в интервью Укринформу рассказала председатель комитета по евроинтеграции ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Александра Авраменко. "Это решение пока не финализировано. Но, вероятнее всего, именно такова будет окончательная версия регламента, ни одно из ее положений, очевидно, уже не будет пересматриваться", – отметила Авраменко.

После подтверждения соглашения о приостановлении пошлин и квот украинские аграрии обнаружили возмущение из - за возможных ограничений в доступе к европейским рынкам. Александра Авраменко подчеркнула: "Снабжение на европейские рынки наших сахара, птицы и яиц может полностью остановиться." Она добавила, что из-за высоких пошлин смысла экспортировать в Европу такие товары с добавленной стоимостью не будет. Особенно высока ставка на сахар.

Также, по словам Авраменко, необходимо тщательно анализировать предыдущий опыт, когда после исчерпания квот на определенные продукты, их поставки в Европу прекращались. Она отметила, что поставки меда импортная ставка не слишком сдерживает, поскольку спрос на него достаточно высок и цена, в принципе, интересна.

Учитывая это, можно предположить, что ограничения, вводимые Европейским Союзом, могут существенно усложнить ситуацию для украинских аграриев. Пока их возможности получить доступ к европейским рынкам ставятся под сомнение, что может повлиять на экономическое положение аграрного сектора Украины.

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