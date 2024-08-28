Экономическое бронирование от мобилизации: в Кабмине определились, сколько должны зарабатывать военнообязанные украинцы

Правительство Украины планирует внедрить экономическое бронирование, чтобы защитить рабочие места для военнообязанных и стимулировать детенизацию экономики через принцип "воюй или работай". При этом для получения бронирования украинцы должны зарабатывать не менее 34 500-35 000 гривен в месяц.

Видео дня

О запуске экономического бронирования, которое обсуждается с начала года, говорят пять собеседников Forbes в Раде, правительстве и Офисе президента. В условиях длительной войны с Россией правительство Украины вынуждено искать новые подходы для поддержки экономики и укрепления обороноспособности страны.

Экономическое бронирование – это механизм, позволяющий работникам критически важных для экономики предприятий получить отсрочку от призыва на военную службу. Это обеспечивает стабильность работы предприятий, ключевых для поддержки экономики в условиях войны.

Угроза военного конфликта обуславливает необходимость в создании условий, когда все граждане могут внести свой вклад в защиту страны. Это либо непосредственное участие в боевых действиях, либо поддержка экономики через работу в стратегических секторах. Внедрение экономического бронирования поможет обеспечить стабильность таких предприятий, а также стимулирует работодателей повышать официальные зарплаты и выходить из "тени".

Принцип "воюй или работай": как это будет работать

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал внедрение принципа "воюй или работай", предусматривающего активизацию граждан в обороне страны или их участие в экономическом возрождении. Это означает, что каждый трудоспособный украинец будет либо защищать страну на фронте, либо будет работать для поддержки экономики, уплачивая налоги, которые пойдут на финансирование Вооруженных сил.

Ключевым элементом этого принципа является детенизация экономики. По словам Шмыгаля, в Украине значительная доля экономической деятельности происходит в "тени", что снижает поступление в бюджет и ослабляет способность государства финансировать оборону. Введение экономического бронирования может стимулировать предприятия легализовать зарплаты своих работников, поскольку только официально трудоустроенные граждане смогут получить бронирование.

Новая модель экономического бронирования: основные положения

В настоящее время правительство рассматривает несколько моделей экономического бронирования. Одна из них предусматривает привязку к заработной плате: для получения бронирования человек должен официально получать не менее 34500–35000 гривен в месяц. Это создаст равные условия для всех работников, но не будет охватывать малый бизнес.

Другой сценарий предполагает, что критерий заработной платы будет добавлен в действующее постановление Кабмина №76, которое уже сейчас позволяет бронировать сотрудников критических для экономики предприятий. Эти предприятия должны соответствовать нескольким критериям, в частности, по сумме уплаченных налогов, годовых поступлений в иностранной валюте и средней заработной плате работников.

Важным аспектом новой модели является возможность для бизнеса, не подпадающего под критерий критического предприятия, все же получить бронирование на основании высоких зарплат своих работников. Это должно стимулировать работодателей легализовать зарплаты и вывести их из "тени", что окажет положительное влияние на экономику страны.

Экономические последствия и ожидания

Внедрение экономического бронирования и принципа "воюй или работай" имеет потенциал существенно изменить экономический ландшафт Украины. Ожидается, что эти меры могут принести в бюджет до 10 миллиардов гривен ежемесячно за счет вывода зарплат из тени и увеличения количества официально работающих граждан.

Кроме того, правительство планирует вернуть из-за границы украинцев, которые могли бы работать в Украине и платить налоги. Это еще один важный аспект стратегии экономического возрождения страны, направленный на увеличение количества рабочих мест и стабилизацию экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, доработанный правительственный законопроект по повышению налогов предусматривает рост ставки военного сбора с 1,5% до 5% и установление налога на прибыль для банков на уровне 50% и для финансовых компаний – до 25%. В то же время повышение НДС и ввод сбора на предметы роскоши было исключено из проекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!