Движение украинских грузовиков через границу с Польшей возобновили – Государственная таможенная служба

Польская сторона начала пропускать украинские грузовики через свою границу. По состоянию на 17:40 понедельника, 1 июля, все пункты пропуска на украинско-польской границе снова заработали в штатном режиме.

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Об этом сообщила в Telegram Государственная таможенная служба. Сначала ситуацию исправили на львовских пограничных пунктах, после этого – на волынских.

"В связи с урегулированием польской стороной вопроса пересечения границы грузовиками с украинской регистрацией, восстановлен пропуск грузовых транспортных средств через пункты пропуска на границе с Республикой Польша, расположенных в зоне деятельности Львовской таможни", – написала пресс-служба. Далее стало известно о возобновлении проезда грузовиков через пункты пропуска Волынской таможни.

Напомним, что Польша с 00:00 часов 01.07.2024 года приостановила пропуск на въезд и выезд украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки. Украинская сторона назвала блокаду неправомерной, в ситуацию вмешалась Еврокомиссия.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабной войны количество попыток незаконного пересечения украинской границы выросло. Больше всего нарушений, по данным ГПСУ, на границе с Румынией и Молдовой.

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