Польша ограничила пропуск украинских грузовиков: что стало причиной

С 1 июля 2024 г. Польша ограничила въезд и выезд украинских грузовиков без разрешений на международные перевозки. Это ограничение действует только на польско-украинской границе, в то время как другие пункты пропуска работают в обычном режиме.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. "С 00:00 час. 01.07.2024 года польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки ", - говорится в сообщении.

Разрешение ЕКМТ, или книга ЕКМТ, является многосторонним разрешением, выдаваемым перевозчику и позволяет ему свободно работать и ездить среди 44 стран-участниц Европейской Конференции Министров Транспорта (Conférence Européenne des Ministres des Transports). Этот сертификат дает возможность осуществлять перевозки, включая транзитные, по территории стран, участвующих в этой конференции.

Владение таким разрешением значительно облегчает процесс планирования и международных перевозок, уменьшая количество бюрократических преград. Государственная таможенная служба Украины советует всем перевозчикам заранее обеспечивать наличие необходимых документов во избежание задержек и проблем на границе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше с 1 июля 2024 года изменятся условия предоставления помощи украинским беженцам, в том числе отмена единовременной помощи в размере 300 злотых (3 тыс. грн) и введение новых правил получения номера PESEL. Однако срок действия временной защиты для украинцев продлен до 30 сентября 2025 года, что обеспечивает доступ к медицинским услугам и социальным выплатам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!