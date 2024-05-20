"Две-три недели" от макроэкономистов: известный банкир напомнил о громком прогнозе падения экономики России

Украинцам напомнили, как в 2022 году экономисты предсказывали практически моментальный – до конца того же 2022-го – обвал экономики России. На самом деле такие прогнозы, в частности от Михаила Кухара, с самого начала не содержали правильных расчетов и были сделаны не профессионально.

Об этом написал известный инвестиционный банкир Сергей Будкин в Facebook. "ФБ напомнил о "двух-трех неделях" от макроэкономистов", – отметил он.

Речь идет, в частности, о прогнозе экономиста Михаила Кухара и Ukraine Economic Outlook, который был опубликован в мае 2022 года. Тогда эксперты уверяли, что крах российской экономики уже не за горами и уже до конца 2022 года в РФ наступит банковский кризис с обвалом рубля и ВВП.

Ни один из этих громких прогнозов, вероятно, сделанных исключительно для хайпа, так и не сбылся ни в 2022 году, ни даже в 2024-м. Вот так выглядит сравнение "обещанных" Кухарем показателей российской экономики и действительного (по крайней мере, по данным официальной статистки) положения вещей:

Курс рубля

В прогнозе Кухаря значится "100-125%-ная девальвация" и содержится утверждение, что среднегодовой курс по итогам 2022 года составит 140-150 руб./долл. и 200 руб./евро. По состоянию на 20 мая 2024 года официальный курс доллара в РФ все еще составляет 90,99 руб./долл. и 98,78 руб./евро. Среднегодовой курс по итогам 2022 года составлял и вовсе 67,46 руб./долл., а по итогам 2023-го – 84,66 руб/долл., что тоже даже не близко к прогнозу, несмотря на пиковые моменты роста до 100-120 руб./долл. (например, в марте-2022).

Как отмечал Будкин, такая статика был довольно предсказуемой еще в 2022 году. "Дано: средний курс рубля к доллару за первые пять месяцев 2022 года составил 80 рублей за 1 доллар. Внимание, вопрос. Каким должен быть средний курс рубля за период с 1 июня 2022 года до 31 декабря 2022 года, чтобы средний курс по году составил 150 рублей за доллар? Несложные подсчеты... показывают, что курс в этом случае должен быть 200 рублей за доллар начиная с 1 июня", – отмечал банкир в мае 2022 года, когда рубль уже держался на уровне 71,02 руб./долл.

ВВП

Кухар в Ukraine Economic Outlook предсказывал "от 35% до 50% спад номинального ВВП России в долларах США". По его подсчетам, этот показатель уже к окончанию 2022 года должен был упасть с 1,6 трлн долл. до 0,8-0,9 трлн долл.

На самом же деле номинальный ВВП РФ в долларах в 2022-м вообще вырос до 2,27 трлн долл. По итогам 2023-го показатель снизился до 2 трлн долл., что очевидно выше прогноза Кухара в 2,5 раза.

Зарплаты

Кухар рассказывал, что средний уровень месячной зарплаты в РФ к концу 2022 года снизится с 650 долл. до 375 долл. Но не произошло и этого – по данным Росстата, средняя зарплата россиян в 2022-м наоборот взлетела до 930 долл. В 2023-м она упала до 804 долл. в месяц, что несравнимо с прогнозом экономиста.

"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось! или Экономисты, которых мы заслужили... Мне многие знакомые и друзья говорят о том, что такого рода пургу от Михаила Кухара кто-то в правительстве читает и воспринимает всерьез. Простите, но мне кажется, что экономист прежде всего должен уметь пользоваться калькулятором и здравым смыслом, а не давать прогнозы, как сказал бы классик, чью цитату я вынес в заголовок, космического масштаба и космической же глупости", – отмечал Будкин, комментируя прогнозы Кухара.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время российские власти наращивают секретные расходы федерального бюджета, которые уже обошлись налогоплательщикам в 10 трлн рублей. Общая сумма "тайных" расходов за 2023 год составила 7,33 трлн рублей.

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