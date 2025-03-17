ЕС активно закупает у России газ, больше всего – Франция: сколько заплатили Кремлю

В феврале Россия получила 1,3 млрд евро от 5-ти крупнейших европейских покупателей своего ископаемого топлива. При этом более половины денег ушло на закупку сжиженного природного газа (LNG). Крупнейшим же импортером российских энергоресурсов среди стран ЕС стала Франция, которая заплатила за LNG РФ 399 млн евро.

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Об этом сообщает аналитическое агентство CREA. Отмечается:

Второе место у Венгрии.

Эта страна закупила у России трубопроводного газа на 117 млн ​​евро. Еще 191 млн евро было потрачено нефть.

Третьей стала Бельгия.

Она заплатила России 266 млн евро за LNG.

Словакия закупила у России энергоносителей на 253 млн евро.

70% от всей суммы пошло на покупку нефти, поступающей в страну по трубопроводу "Дружба".

Чехия купила у России нефть на 132 млн евро – с доставкой по "Дружбе".

В целом же, отмечается, страны ЕС в феврале купили половину всего производимого в России сжиженного природного газа, а также 39% трубопроводного газа. В то же время, в ЕС ушло всего 6% экспорта сырой российской нефти.

Крупнейшими же покупателями российского LNG после ЕС стали Китай и Япония. А трубопроводного – Китай и Турция. При этом Турция также стала крупнейшим импортером нефтепродуктов из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, Россия продолжает обходить санкции благодаря теневому флоту. А также, в частности, поддержке со стороны ОАЭ, Китая и Турции. В начале 2025 года доходы Кремля от экспорта нефти увеличились на 1 миллиард долларов, достигнув 15,8 млрд долларов.

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