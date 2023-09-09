ДТЭК вошел в топ лучших работодателей для ветеранов

Энергетическая компания ДТЭК вошла в список лучших работодателей для ветеранов и ветеранок по версии журнала Forbes Ukraine.

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Об этом сообщается в Telegram -канале компании.

"Сегодня почти 5 000 наших коллег защищают Украину в рядах Сил обороны. Более 240 из них уже вернулись на свои рабочие места после демобилизации", - комментирует Елена Семич, директор по устойчивому развитию ДТЭК.

Отмечается, что ДТЭК начал строить программу реинтеграции ветеранов еще в 2015 году, постоянно совершенствуя подходы и внедряя новые практики. В ее основу заложена ментальная поддержка ветеранов, помощь в адаптации при поддержке наставников, программа оздоровления и реабилитации, а также дополнительное медицинское сопровождение раненых.

"Над программой адаптации и реинтеграции ветеранов системно работает большая команда HR-специалистов, квалифицированных психологов и специалистов по социальной политике и медицине", - отмечает Елена Семич.

В компании отмечают, что украинский бизнес должен достойно встречать ветеранов и помогать им в возвращении в гражданскую жизнь.

Напомним, ранее компанию ДТЭК включали в топ-15 работодателей военных суток.