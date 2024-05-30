Друзья Путина не помогут: как в ЕС решили оставить Россию без газовых денег

Взаимоотношения между странами Европейского Союза (ЕС) обострились из-за России. Так, Швеция может в одностороннем порядке заблокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), если Венгрия добьется исключения этого ограничения из следующего пакета санкций.

Как сообщает Bloomberg, о таком варианте развития событий заявила министр энергетики Швеции Эбба Буш. Одновременно она предложила сделать ставку на ядерную энергетику, которая при этом является и более "чистой" в сравнении и углеводородными ископаемыми.

"Если пакет санкций не достигнет своей цели, мы готовы действовать самостоятельно. Это не оптимальное решение, но мы рассматриваем возможность найти способ дальнейшего прекращения и введения санкций в отношении российского импорта, в частности СПГ", – заявила Буш на встрече министров энергетики, которая состоялась 30 мая в Брюсселе.

Шведский министр не уточнила, каким именно образом ее правительство будет добиваться ограничения импорта российских энергоносителей. При этом она назвала недостаточными новые меры, которые позволяют отдельным государствам-членам ЕС запрещать поставки российского СПГ, не вводя новые санкции.

"Цель России в этой войне – разделить и властвовать. Но Швеция не будет стоять и ждать, если мы не добьемся успеха с 14-м пакетом санкций", – предупредила Эбба Буш.

Кроме этого, Стокгольм предложил обложить российский импорт дополнительными пошлинами, передав Украине вырученные средства. Аналогичные меры уже действуют в США, Великобритании и Канаде.

Буш предлагает для компенсации российского газа увеличить инвестиции в развитие ядерной энергетики, что также соответствует "зеленому курсу" ЕС. На этом фоне глава Минэнерго Швеции раскритиковала Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) за отказ предоставить льготные условия для финансирования этого сектору.

"ЕИБ должен ответить на вопрос, почему он фактически забивает вопрос европейской конкурентоспособности. Потому что именно такой будет эффект (у действий банка. – Ред.).", – подчеркнула Буш.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Венгрия пригрозила блокировать любые санкции ЕС, которые повышают цены на энергоносители в Европе. Впрочем, открыто о своей позиции власти страны пока не заявили – дело ограничивается высказываниями во время отдельных встреч.

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