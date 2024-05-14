Венгрия хочет сорвать санкции ЕС против российского газа – Politico

Венгрия противиться внедрению Евросоюзом санкций против экспорта сжиженного газа (СПГ) из России. В частности, там обещают блокировать любые санкции, которые повышают цены на энергоносители в Европе. Впрочем, открыто о своей позиции власти страны пока не высказали – дело ограничивается высказываниями во время отдельных встреч.

Об этом сообщает Politico. Там напоминают:

в отличие от других стран ЕС, Венгрия не стала добровольно отказываться от российского газа;

страна заключила новые соглашения с российским "Газпромом" об увеличении поставок.

"Венгрия выразила значительные предостережения по новому предложения о санкциях во время первых разговоров между послами ЕС. Хотя и отказалась прямо выступать против этих мер. Главный посланник Венгрии заявил, что его страна будет блокировать любые санкции, которые повышают стоимость энергии в Европе", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: сами санкции должны запретить странам ЕС реэкспорт СПГ из РФ. Однако ограничения:

не остановят закупок российского газа в ЕС;

не нанесут прямого удара по бизнес-интересам Венгрии.

"Тем не менее, Венгрия сильно зависит от российского экспорта. И уже давно выступает против дальнейших энергетических санкций против Москвы, которые требуют единогласной поддержки со стороны всех 27 стран ЕС", – признают авторы материала.

В то же время, они напоминают: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время посещения Москвы в прошлом году открыто заявил, что его страна не поддержит санкции против российской энергетики. Эту позицию он аргументировал тем, что энергетическая безопасность Венгрии якобы "требует бесперебойной транспортировки газа, нефти и ядерного топлива".

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС рассматривает возможность введения санкций против российского СПГ, что может повлиять на перевозку арктического топлива, что составляет около 13% импорта российского СПГ в ЕС. Эти меры свидетельствуют о растущем напряжении между Европой и Россией и намерении ЕС уменьшить свою зависимость от российских энергетических ресурсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!