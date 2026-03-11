Достаточно ли в Украине иностранной наличности: НБУ принял превентивные меры из-за похищения ценностей Ощадбанка

У банков Украины достаточно долларов и евро – 9 и десятого 10 Национальный банк Украины (НБУ) обменял безналичные иностранные деньги банков на наличные, чем подкрепил кассы коммерческих банков. Это сделали для поддержания запасов иностранной валюты в банках после захвата активов Ощадбанка на территории Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины. Решение о подкреплении – превентивное, из-за возможных трудностей при доставке наличных из-за рубежа.

Нацбанк заявил, что он и в дальнейшем готов поддерживать банки в обеспечении их касс иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. НБУ приводит детальные результаты по подкреплению касс банков иностранной наличностью:

9 марта 2026 года:

объявленный объем операций – 100 млн долларов и 80 млн евро;

количество участников – пять банков;

общий объем заявок – четыре заявки на 53,1 млн долларов и четыре заявки на 42 млн евро;

заявки удовлетворены в полном объеме.

10 марта 2026 года:

объявленный объем операций – 100 млн долларов США и 35 млн евро;

количество участников – один банк;

общий объем заявки – 20 млн долларов и 10 млн евро;

заявка удовлетворена в полном объеме.

В Нацбанке считают такой спрос умеренным. Это свидетельствует о том, что сейчас банки имеют достаточный запас наличной валюты, а высоких потребностей в подкреплении нет.

Частота и объемы операций по подкреплению будет зависеть от потребностей банковской системы. В Национальном банке предупредили, что операции по обмену наличной валюты на безналичную между Нацбанком и коммерческими банками никоим образом не будут влиять на объем международных резервов Украины.

Почему возникла потребность в подкреплении

В Венгрии 5 марта задержали два инкассаторских автомобиля украинского Ощадбанка вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Украина считает этот захват незаконным. Венгерская сторона объяснила задержание "уголовным производством по подозрению в отмывании денег". По их данным, автомобили и граждан арестовали на заправке трассы М5 сотрудники Антитеррористического центра. Дело ведет Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии. На данный момент сотрудники "Ощада" уже освобождены и находятся в Украине.

OBOZ.UA ранее писал, что венгерский премьер Виктор Орбан не собирается возвращать наличные и золото, изъятые у инкассаторской службы Ощадбанка. Украина может получить средства только после возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

